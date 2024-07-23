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Журналісти знайшли профіль на OnlyFans у росіянки, яка на Олімпіаді змагатиметься за Кіпр

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Журналісти знайшли профіль на OnlyFans у росіянки, яка на Олімпіаді змагатиметься за Кіпр
Олена Куліченко виступає у стрибках у висоту, до 2021 року вона представляла збірну Росії

Користувачі сервісу OnlyFans можуть отримати доступ до 3 відео та 75 фото з оголеною Кулініченко

Журналісти знайшли профіль на OnlyFans у російської легкоатлетки Олени Куліченко, яка на Олімпіаді у Парижі представлятиме Кіпр та буде прапороносцем острівної держави.

Олена Куліченко виступає у стрибках у висоту, до 2021 року вона представляла збірну Росії. Потім змінила громадянство на кіпрське. Напередодні відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі вона була обрана як прапороносець збірної Кіпру.

Пізніше з'ясувалося, що у Куліченко є обліковий запис у сервісі для дорослих OnlyFans, там викладено контент з оголеною спортсменкою. Зокрема, користувачі сервісу можуть отримати доступ до 3 відео та 75 фото легкоатлетки.

Повідомляється, що Куліченко запропонували видалити обліковий запис, але вона відмовилася.

Адвокати спортсменки заявили, що на відео не Куліченко, а продукт штучного інтелекту.

При цьому, за інформацією Greek City Time, вона не подавала скаргу до поліції і не робила дій щодо видалення облікового запису.

Нагадаємо, що за даними правозахисної організації Global Rights Compliance, більше половини російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, мають зв’язки з військовими чи службами національної безпеки Росії або підтримують війну в Україні.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

Теги: Олімпіада росія Кіпр

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