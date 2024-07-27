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Українська спортсменка травмувалася на Олімпіаді-2024

Єлизавета Жабська
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Українська спортсменка травмувалася на Олімпіаді-2024
Олімпіада-2024 для 26-річної Бірюкової – дебютна в кар'єрі
фото: Reuters

Через дощ і слизьку дорогу деякі учасниці велосипедної гонки не могли впоратись із керуванням і падали

Українська велосипедистка Юлія Бірюкова сьогодні взяла участь у медальній шосейній гонці з роздільним стартом на Олімпійських іграх-2024, де посіла 27-ме місце.

Через дощ та слизьку дорогу деякі учасниці гонки не могли впоратись із керуванням і падали. Це ж спіткало і Бірюкову: спортсменка пошкодила лікоть та, можливо, зазнала інших травм.

«Мокро дуже, я впала. Сьогодні був реально не мій день. Трішки засмучена, бо колеса взагалі не тримали на поворотах. Треба було повільно проходити поворот, плюс через падіння багато втратила. Досить важко, все побите, все болить», – сказала велосипедистка в коментарі «Суспільному».

До відома, ця Олімпіада для 26-річної Бірюкової дебютна в кар'єрі. 4 серпня українка візьме участь у груповій гонці Ігор у Парижі.

Нагадаємо, що стрільчиня Олена Костевич встановила рекорд України за кількістю виступів на літніх Олімпіадах. Спортсменка, яка спеціалізується на стрільбі з пістолета, стала першою в історії України, кому вдалося виступити на шести Олімпіадах.

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Теги: спорт Олімпіада велосипедист

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