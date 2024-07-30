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«Церемонія закриття буде ще красивішою»: Charlie Hebdo висміяв відкриття Олімпіади-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«Церемонія закриття буде ще красивішою»: Charlie Hebdo висміяв відкриття Олімпіади-2024
Сатиричний журнал випустив карикатуру після скандалу із відкриттям Олімпіади
фото: скріншот

Наразі невідомо, що буде на церемонії закриття Олімпійських ігор, запланованій на 11 серпня

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo висміяв церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі, опублікувавши карикатуру про майбутню церемонію закриття.

«Олімпійські ігри: церемонія закриття буде ще красивішою!» – пише Charlie Hebdo.

«Церемонія закриття буде ще красивішою»: Charlie Hebdo висміяв відкриття Олімпіади-2024 фото 1
фото: Charlie Hebdo/X

Водночас наразі невідомо, що буде на церемонії закриття Олімпійських ігор, запланованій на 11 серпня, пише Le Parisien.

Як пише L'Équipe, на відміну від церемонії відкриття, яка тривала понад три години виступів у різних місцях, церемонія закриття проходитиме в закритому приміщенні та включатиме виступи циркачів, акробатів і навіть паризьких пожежників. Шоу закриття триватиме близько 40 хвилин. Церемонія проходитиме під назвою «Рекорди». 

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади в Парижі відбулася 26 липня на Сені і вперше в історії проводилася поза стадіоном.

Під час виступу 18 акторів сиділи за довгим столом, а в центрі стояла жінка з великим срібним головним убором, що нагадував німб, як на зображеннях Ісуса. Потім на сцені відбувався імпровізований показ мод, який супроводжувався танцями. Пізніше на сцені з’явилася масивна таця, на якій лежав згорнутий калачиком чоловік, пофарбований у блискучий блакитний колір.

Організатори заявили, що перформанс був «інтерпретацією грецького бога (вина і свята) Діоніса», який мав «показати нам абсурдність насильства між людьми».

Багатьом не сподобалося шоу, яке звинуватили у висміюванні християнства. Так, американський боксер Раян Гарсія закликав бойкотувати Олімпіаду: «Не можна не поважати релігію перед мільйонами людей. Це неправильно, що ніхто цього не помічає».

Також повідомлялося, що диктори під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі представили збірну Південної Кореї як команду КНДР. Через це південнокорейська влада попросила організувати особисту зустріч із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом.

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Теги: олімпійські ігри журнал

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