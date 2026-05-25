Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»
Даяна Ястремська не змогла здолати стартове коло
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Представниця України вилетіла від чинної чемпіонки мейджора

Українка Даяна Ястремська поступилася італійській тенісистці Жасмін Паоліні в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет протистояння ознаменувався гойдалками. Після рівного старту італійка в четвертому геймі оформила брейк. Проте, Ястремська відповіла двома та вирвалася вперед (4:3).

Паоліні, однак, змогла повернутися у гру. У десятому геймі вона взяла подачу суперниці, а в наступному забезпечила собі щонайменше тай-брейк. Та він не знадобився – італійська тенісистка «під нуль» оформила ще один брейк і повела за партіями.

У другому сеті опонентки сфокусувалися на власних подачах. Як наслідок, за весь відрізок стався лише один брейк на двох. У другому геймі з четвертої спроби Паоліні дотиснула українку та створила гандикап. Його згодом вистачило для загальної перемоги.

«Ролан Гаррос». Перший раунд

  • Жасмін Паоліні (Італія, 13) – Даяна Ястремська (Україна) – 7:5, 6:3

До слова, раніше Дар'я Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву. У післяматчеву коментарі вона розповіла про російську атаку на Київ.

Читайте також:

Теги: теніс Ролан Гаррос Даяна Ястремська Джасмін Паоліні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна та Марта Костюк – головні надії українських вболівальників у Парижі
Як завершиться найкращий ґрунтовий сезон в історії українського тенісу? Прев’ю «Ролан Гаррос»
23 травня, 16:11
Тенісисти скаржаться, що турніри обділяють їх грошима, маючи колосальні прибутки
Тенісисти у незвичний спосіб протестуватимуть проти низьких призових на Ролан Гарросі
23 травня, 19:52
28-річний Приходько посідає 399 позицію у рейтингу ATP
Скандальний тенісист відмовився від українського громадянства
Вчора, 11:19
Марта Костюк продовжить виступи в Парижі
Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ
Вчора, 14:11
Юлія Стародубцева поклала на лопатки безпрапорну спортсменку
Стародубцева впевнено здолала «нейтралку» на старті French Open
Вчора, 16:55
Дар'я Снігур здолала 1/64 фіналу мейджора
Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу»
Вчора, 21:33

Новини

Мінспорту засудило рішення спортивних федерацій, які зняли обмеження з Росії та Білорусі
Мінспорту засудило рішення спортивних федерацій, які зняли обмеження з Росії та Білорусі
Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»
Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»
Український плавець виграв $200 тис. на «допінговій Олімпіаді»
Український плавець виграв $200 тис. на «допінговій Олімпіаді»
Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»
Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»
Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики
Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики
У Вінниці відбувся легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської
У Вінниці відбувся легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua