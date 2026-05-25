Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Представниця України вилетіла від чинної чемпіонки мейджора

Українка Даяна Ястремська поступилася італійській тенісистці Жасмін Паоліні в першому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Перший сет протистояння ознаменувався гойдалками. Після рівного старту італійка в четвертому геймі оформила брейк. Проте, Ястремська відповіла двома та вирвалася вперед (4:3).

Паоліні, однак, змогла повернутися у гру. У десятому геймі вона взяла подачу суперниці, а в наступному забезпечила собі щонайменше тай-брейк. Та він не знадобився – італійська тенісистка «під нуль» оформила ще один брейк і повела за партіями.

У другому сеті опонентки сфокусувалися на власних подачах. Як наслідок, за весь відрізок стався лише один брейк на двох. У другому геймі з четвертої спроби Паоліні дотиснула українку та створила гандикап. Його згодом вистачило для загальної перемоги.

«Ролан Гаррос». Перший раунд

Жасмін Паоліні (Італія, 13) – Даяна Ястремська (Україна) – 7:5, 6:3

До слова, раніше Дар'я Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву. У післяматчеву коментарі вона розповіла про російську атаку на Київ.