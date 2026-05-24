Стародубцева впевнено здолала «нейтралку» на старті French Open

Антон Федорців
Юлія Стародубцева поклала на лопатки безпрапорну спортсменку
фото: Newspix
Вітчизняна тенісистка впевнено вийшла в наступний раунд

Українка Юлія Стародубцева впевнено перемогла безпрапорну російську тенісистку Анну Блінкову в першому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Представниця України стартувала надпотужно. Вона виграла п'ять геймів зі старту. Зокрема, тричі Стародубцева взяла подачі суперниці.

Блінкова, однак, спробувала повернутися у гру. Росіянка оформила два брейки, та її вчасно зупинила українська тенісистка. Стародубцева в дев'ятому геймі зуміла дотиснути опонентку та з четвертої спроби реалізувала сетбол.

У другій партії українка такої помилки не повторила. Цього разу вона виграла три гейми з початку сету. Далі дозволила Блінковій розмочити рахунок, але не більше. Стародубцева взяла ще три пункти та за 38 хвилин закрила сет.

«Ролан Гаррос». Перший раунд

  • Анна Блінкова (нейтр.) – Юлія Стародубцева (Україна) – 3:6, 1:6

До слова, раніше Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву. У післяматчеву коментарі вона розповіла про російську атаку на Київ.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.

