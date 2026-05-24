Скандальний тенісист відмовився від українського громадянства

Олег Приходько стверджував, що у нього є багато друзів у Росії та Білорусі

Скандальний український тенісист Олег Приходько представлятиме Північну Македонію на міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

28-річний Приходько наразі посідає 399 позицію у рейтингу ATP.

Він відомий тим, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не припинив співпрацю з тенісним середовищем країни-агресора.

Зокрема, Приходько грав у парі разом з росіянином Яном Бондаревським.

«Зіграв пару з росіянином, тому що він є моїм другом. І я грав пару саме зі своїм другом – для мене національність не має значення. На мій погляд, людину потрібно судити за її вчинки, а не за її національністю.

На жаль, у нас у федерації застосовується досвід дисидентів за радянських часів, коли людей засуджували за розбіжність із суспільними поглядами. У мене багато друзів з Росії та Білорусі, також моя дівчина з Росії. Всі вони всіляко мені допомагають і завжди висловлюються проти війни. Тому я не вважаю, що зробив якийсь страшний вчинок.

Чи були рекомендації з боку ФТУ не грати з росіянином? Так, надходили, але оскільки я маю власні погляди, то зробив так, як вважав за потрібне, сліпо дотримуватися політики партії я не став. Взагалі я вважаю, що такий осуд спортсменів тільки більше розпалює конфлікт. Таким чином спортсмени починають влаштовувати війну на корті і за його межами, перетворюючись на інструменти війни і забуваючи основний принцип спорту», – коментував свій вчинок у 2023 році Приходько.

