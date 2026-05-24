Скандальний тенісист відмовився від українського громадянства

Артем Худолєєв
28-річний Приходько посідає 399 позицію у рейтингу ATP
Олег Приходько стверджував, що у нього є багато друзів у Росії та Білорусі

Скандальний український тенісист Олег Приходько представлятиме Північну Македонію на міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Він відомий тим, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не припинив співпрацю з тенісним середовищем країни-агресора.

Зокрема, Приходько грав у парі разом з росіянином Яном Бондаревським.

«Зіграв пару з росіянином, тому що він є моїм другом. І я грав пару саме зі своїм другом – для мене національність не має значення. На мій погляд, людину потрібно судити за її вчинки, а не за її національністю.

На жаль, у нас у федерації застосовується досвід дисидентів за радянських часів, коли людей засуджували за розбіжність із суспільними поглядами. У мене багато друзів з Росії та Білорусі, також моя дівчина з Росії. Всі вони всіляко мені допомагають і завжди висловлюються проти війни. Тому я не вважаю, що зробив якийсь страшний вчинок.

Чи були рекомендації з боку ФТУ не грати з росіянином? Так, надходили, але оскільки я маю власні погляди, то зробив так, як вважав за потрібне, сліпо дотримуватися політики партії я не став. Взагалі я вважаю, що такий осуд спортсменів тільки більше розпалює конфлікт. Таким чином спортсмени починають влаштовувати війну на корті і за його межами, перетворюючись на інструменти війни і забуваючи основний принцип спорту», – коментував свій вчинок у 2023 році Приходько.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

