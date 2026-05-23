Тенісисти у незвичний спосіб протестуватимуть проти низьких призових на Ролан Гарросі

Лідери світового тенісу висловлять своє незадоволення під час передтурнірних заходів

Напередодні старту Ролан Гарросу 2026, який пройде з 24 травня по 7 червня, провідні тенісисти планети ухвалили рішення оголосити своєрідний страйк через низькі призові. Про це повідомляє «Главком».

Що саме робитимуть гравці?

Через невелике фінансове заохочення порівняно з іншими турнірами серії тенісисти вирішили обмежити свої традиційні передтурнірні медіапроцедури у п'ятницю та суботу до обов'язкових за регламентом 15 хвилин. Після завершення цього часу гравці залишатимуть пресконференції та флеш-інтерв'ю, відмовляючись від будь-якого додаткового спілкування з пресою та ключовими бродкастерами, такими як TNT Sports.

Чому саме 15 хвилин?

Часовий ліміт у 15 хвилин є символічним, адже саме такий відсоток від своїх колосальних загальних прибутків турніри Великого шлема виділяють на призовий фонд для гравців. Стратегію бойкоту було доведено до більшості представників топ-200 одиночного розряду.

Тенісисти вимагають, щоб мейджори до 2030 року перераховували 22% своїх доходів на призові фонди, адже саме стільки зараз виплачують провідні турніри серій ATP та WTA. Для порівняння, призовий фонд Ролан Гаррос цьогоріч зріс лише на 9,5%, тоді як на минулорічному US Open зростання становило 20%, а на січневому Australian Open – майже 16%.

Також гравці наполягають на виділенні мільйонів доларів на фінансування пенсійного фонду, медичного страхування та допомоги по вагітності та пологах. Дії тенісистів у Парижі також покликані вчинити прямий тиск на Всеанглійський клуб лаун-тенісу, який за три тижні має оголосити призові на Вімблдон.

Реакція гравців та організаторів

Думки лідерів світового туру щодо радикальності дій дещо розділилися, проте загальний вектор залишається безкомпромісним. Наприклад, чинна чемпіонка Ролан Гаррос Коко Гофф зазначила, що повністю підтримає забастовку, якщо всі діятимуть як один і співпрацюватимуть, а лідер чоловічого туру Яннік Сіннер додав, що гравці не отримують належної поваги в питаннях фінансів на мейджорах. Натомість Іга Свьонтек вважає ідею повноцінного бойкоту турніру дещо екстремальною.

Директорка Ролан Гаррос Амелі Моресмо та Федерація тенісу Франції висловила розчарування через рішення гравців, яке б'є по медіа, трансляторах та вболівальниках. Водночас Моресмо запевнила, що організатори ставляться до погроз максимально серйозно і вже розпочали прямі переговори з Ларрі Скоттом, які продовжаться і після завершення турніру, щоб знайти компроміс у питаннях управління та фінансів.

