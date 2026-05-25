Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»

Королівський клуб не делегував жодного футболіста

Тренерський штаб національної команди Іспанії оприлюднив фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської іспанської футбольної федерації.

Луїс де ла Фуенте не взяв на турнір жодного представника мадридського «Реала». Натомість «Барселона» відрядила до «Фурії Рохи» сімох виконавців. Мадридський «Атлетіко» та «Атлетік» із Більбао мають по три представники в збірній.

Фінальна заявка збірної Іспанії на ЧС-2026

У складі національної команди на турнір поїдуть 26 футболістів. Вони представляють чемпіонати Англії, Німеччини та Франції. На батьківщині виступають 17 гравців.

Воротарі: Унаї Сімон («Атлетік»), Давід Рая («Арсенал»), Жоан Гарсія («Барселона»)

Захисники: Педро Порро («Тоттенхем»), Маркос Льоренте («Атлетіко»), Емерік Ляпорт («Атлетік»), Пау Кубарсі («Барселона»), Марк Пубіль («Атлетіко»), Ерік Гарсія («Барселона»), Марк Кукурелья («Челсі»), Алекс Грімальдо («Баєр»)

Півзахисники: Родрі («Манчестер Сіті»), Мартін Субіменді («Арсенал»), Педрі («Барселона»), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно («Арсенал»), Гаві («Барселона»), Алекс Баена («Атлетіко»)

Нападники: Мікель Оярсабаль («Реал Сосьєдад»), Ламін Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Іглесіас («Сельта»), Дані Ольмо («Барселона»), Віктор Муньйос («Осасуна»), Ніко Вільямс («Атлетік»), Єремі Піно («Крістал Пелас»)

Збірна Іспанії на ЧС-2026

«Фурія Роха» змагатиметься в квартеті H. На груповому етапі Мундіалю іспанці зустрінуться з національними командами Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.

Перший матч команди де ла Фуенте відбудеться в американській Атланті. Матч проти Кабо-Верде запланований на 15 червня. Там же збірні Іспанії протистоятиме аравійцям.

