Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»

Антон Федорців
Іспанська збірна двічі гратиме в Атланті
Королівський клуб не делегував жодного футболіста

Тренерський штаб національної команди Іспанії оприлюднив фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської іспанської футбольної федерації.

Луїс де ла Фуенте не взяв на турнір жодного представника мадридського «Реала». Натомість «Барселона» відрядила до «Фурії Рохи» сімох виконавців. Мадридський «Атлетіко» та «Атлетік» із Більбао мають по три представники в збірній.

Фінальна заявка збірної Іспанії на ЧС-2026

У складі національної команди на турнір поїдуть 26 футболістів. Вони представляють чемпіонати Англії, Німеччини та Франції. На батьківщині виступають 17 гравців.

Воротарі: Унаї Сімон («Атлетік»), Давід Рая («Арсенал»), Жоан Гарсія («Барселона»)

Захисники: Педро Порро («Тоттенхем»), Маркос Льоренте («Атлетіко»), Емерік Ляпорт («Атлетік»), Пау Кубарсі («Барселона»), Марк Пубіль («Атлетіко»), Ерік Гарсія («Барселона»), Марк Кукурелья («Челсі»), Алекс Грімальдо («Баєр»)

Півзахисники: Родрі («Манчестер Сіті»), Мартін Субіменді («Арсенал»), Педрі («Барселона»), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно («Арсенал»), Гаві («Барселона»), Алекс Баена («Атлетіко»)

Нападники: Мікель Оярсабаль («Реал Сосьєдад»), Ламін Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Іглесіас («Сельта»), Дані Ольмо («Барселона»), Віктор Муньйос («Осасуна»), Ніко Вільямс («Атлетік»), Єремі Піно («Крістал Пелас»)

«Фурія Роха» змагатиметься в квартеті H. На груповому етапі Мундіалю іспанці зустрінуться з національними командами Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.

Перший матч команди де ла Фуенте відбудеться в американській Атланті. Матч проти Кабо-Верде запланований на 15 червня. Там же збірні Іспанії протистоятиме аравійцям.

До слова, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Нагадаємо, раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.

Мінспорту засудило рішення спортивних федерацій, які зняли обмеження з Росії та Білорусі
Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»
Український плавець виграв $200 тис. на «допінговій Олімпіаді»
Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»
Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики
У Вінниці відбувся легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської
