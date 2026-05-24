Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ
Друга ракетка України здолала стартовий раунд тенісного мейджора
Українка Марта Костюк переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву в першому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».
Перед стартом турніру представниця України отримала 15-й номер посіву. Натомість її опонентка лише втретє в кар'єрі потрапила в основну сітку French Open. Проте, щоразу пакує валізи після 1/64 фіналу.
Перебіг поєдинку
Вітчизняна тенісистка швидко захопила ініціативу. З брейком вона створила гандикап (3:0) та згодом ще раз виграла подачу колишньої росіянки. Лише за рахунку 5:1 на власну користь Костюк дозволила суперниці оформити брейк.
Утім, розвинути успіх Селехметьєвій не судилося. Уже восьмий гейм став останнім у першій партії. Українка з четвертої спроби реалізувала сетбол на подачі опонентки.
Холоднокровно Костюк провела і другий сет. Тенісистка під прапором Іспанії несподівано взяла подачу другої ракетки України в стартовому геймі. Та далі остання взяла пять геймів поспіль.
Завершити поєдинок Костюк могла в тому ж восьмому геймі. Та Селехметьєва зуміла відіграти два матчболи. Щоправда, цим лише відтермінувала поразку. У наступному геймі українська тенісистка впевнено взяла власну подачу та попрямувала в наступний раунд.
Реакція Костюк на результат поєдинку
Лише після перемоги українка дала волю емоцій. Вона поділилася з публікою власними переживання через терористичну атаку росіян на столицю України.
«Я неймовірно пишаюся собою. Гадаю, це був один із найважчих матчів у моїй кар'єрі. Сьогодні вранці за 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю, тож це був дуже важкий ранок для мене», – заявила Костюк.
Тенісистка зізналася, що частину ранку вона просто проплакала. За словами другої ракетки України, їй коштувало чималих зусиль, щоб зібратися на матч.
«Я, звісно, дуже рада, що пройшла в другий раунд, але всі мої думки та все моє серце сьогодні з народом України. Дуже дякую, що прийшли. Слава Україні!» – резюмувала Костюк.
До слова, раніше Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахську тенісистку Єлену Рибакіну.
