Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ
Марта Костюк продовжить виступи в Парижі
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Друга ракетка України здолала стартовий раунд тенісного мейджора

Українка Марта Костюк переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву в першому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом турніру представниця України отримала 15-й номер посіву. Натомість її опонентка лише втретє в кар'єрі потрапила в основну сітку French Open. Проте, щоразу пакує валізи після 1/64 фіналу.

Перебіг поєдинку

Вітчизняна тенісистка швидко захопила ініціативу. З брейком вона створила гандикап (3:0) та згодом ще раз виграла подачу колишньої росіянки. Лише за рахунку 5:1 на власну користь Костюк дозволила суперниці оформити брейк.

Утім, розвинути успіх Селехметьєвій не судилося. Уже восьмий гейм став останнім у першій партії. Українка з четвертої спроби реалізувала сетбол на подачі опонентки.

Холоднокровно Костюк провела і другий сет. Тенісистка під прапором Іспанії несподівано взяла подачу другої ракетки України в стартовому геймі. Та далі остання взяла пять геймів поспіль.

Завершити поєдинок Костюк могла в тому ж восьмому геймі. Та Селехметьєва зуміла відіграти два матчболи. Щоправда, цим лише відтермінувала поразку. У наступному геймі українська тенісистка впевнено взяла власну подачу та попрямувала в наступний раунд.

Реакція Костюк на результат поєдинку

Лише після перемоги українка дала волю емоцій. Вона поділилася з публікою власними переживання через терористичну атаку росіян на столицю України.

«Я неймовірно пишаюся собою. Гадаю, це був один із найважчих матчів у моїй кар'єрі. Сьогодні вранці за 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю, тож це був дуже важкий ранок для мене», – заявила Костюк.

Тенісистка зізналася, що частину ранку вона просто проплакала. За словами другої ракетки України, їй коштувало чималих зусиль, щоб зібратися на матч.

«Я, звісно, дуже рада, що пройшла в другий раунд, але всі мої думки та все моє серце сьогодні з народом України. Дуже дякую, що прийшли. Слава Україні!» – резюмувала Костюк.

До слова, раніше Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахську тенісистку Єлену Рибакіну.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення георгіївської стрічки
WTA відмовляється реагувати на публікацію тенісистки з Росії символа війни проти України
21 травня, 11:23
Селехметьєва отримала іспанське громадянство 21 травня
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
21 травня, 18:02
Монфіс завершить професійну кар’єру наприкінці 2026 року
Світоліна та Монфіс виграли виставковий турнір на честь завершення кар'єри Гаеля
22 травня, 10:45
Марта Костюк перемогла в цьому році на тисячнику в Мадриді
Українські тенісистки встановили рекорд за кількістю фіналів за сезон
22 травня, 17:29
Калініна провела свій п'ятий фінал у сезоні
Калініна поступилася у фіналі турніру WTA250 у Рабаті
Вчора, 16:06
Еліна Світоліна та Марта Костюк – головні надії українських вболівальників у Парижі
Як завершиться найкращий ґрунтовий сезон в історії українського тенісу? Прев’ю «Ролан Гаррос»
Вчора, 16:11
Новак Джокович проводить дуже непростий сезон, під час якого постійно бореться з травмами
Легендарний Джокович обрав своїм тренером друга по збірній
Вчора, 19:34
Тенісисти скаржаться, що турніри обділяють їх грошима, маючи колосальні прибутки
Тенісисти у незвичний спосіб протестуватимуть проти низьких призових на Ролан Гарросі
Вчора, 19:52
28-річний Приходько посідає 399 позицію у рейтингу ATP
Скандальний тенісист відмовився від українського громадянства
Сьогодні, 11:19

Новини

ЛНЗ виграв срібні нагороди Прем'єр-ліги, «Полісся» здобуло бронзові медалі
ЛНЗ виграв срібні нагороди Прем'єр-ліги, «Полісся» здобуло бронзові медалі
Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ
Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ
Скандальний тенісист відмовився від українського громадянства
Скандальний тенісист відмовився від українського громадянства
Стадіон «Динамо» був пошкоджений внаслідок нічної атаки по Києву
Стадіон «Динамо» був пошкоджений внаслідок нічної атаки по Києву
«Мерседес» розпочне Гран-прі Канади двома болідами з першого ряду
«Мерседес» розпочне Гран-прі Канади двома болідами з першого ряду
«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ
«Полісся» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua