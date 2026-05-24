Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Друга ракетка України здолала стартовий раунд тенісного мейджора

Українка Марта Костюк переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву в першому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Перед стартом турніру представниця України отримала 15-й номер посіву. Натомість її опонентка лише втретє в кар'єрі потрапила в основну сітку French Open. Проте, щоразу пакує валізи після 1/64 фіналу.

Перебіг поєдинку

Вітчизняна тенісистка швидко захопила ініціативу. З брейком вона створила гандикап (3:0) та згодом ще раз виграла подачу колишньої росіянки. Лише за рахунку 5:1 на власну користь Костюк дозволила суперниці оформити брейк.

Утім, розвинути успіх Селехметьєвій не судилося. Уже восьмий гейм став останнім у першій партії. Українка з четвертої спроби реалізувала сетбол на подачі опонентки.

Холоднокровно Костюк провела і другий сет. Тенісистка під прапором Іспанії несподівано взяла подачу другої ракетки України в стартовому геймі. Та далі остання взяла пять геймів поспіль.

Завершити поєдинок Костюк могла в тому ж восьмому геймі. Та Селехметьєва зуміла відіграти два матчболи. Щоправда, цим лише відтермінувала поразку. У наступному геймі українська тенісистка впевнено взяла власну подачу та попрямувала в наступний раунд.

Реакція Костюк на результат поєдинку

Лише після перемоги українка дала волю емоцій. Вона поділилася з публікою власними переживання через терористичну атаку росіян на столицю України.

«Я неймовірно пишаюся собою. Гадаю, це був один із найважчих матчів у моїй кар'єрі. Сьогодні вранці за 100 метрів від будинку моїх батьків ракета зруйнувала будівлю, тож це був дуже важкий ранок для мене», – заявила Костюк.

Тенісистка зізналася, що частину ранку вона просто проплакала. За словами другої ракетки України, їй коштувало чималих зусиль, щоб зібратися на матч.

«Я, звісно, дуже рада, що пройшла в другий раунд, але всі мої думки та все моє серце сьогодні з народом України. Дуже дякую, що прийшли. Слава Україні!» – резюмувала Костюк.

До слова, раніше Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахську тенісистку Єлену Рибакіну.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.