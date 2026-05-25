Український плавець виграв $200 тис. на «допінговій Олімпіаді»

Говоров посів третє місце на дистанції 50 метрів вільним стилем та друге на 50 метрах батерфляєм

У Лас-Вегасі (США) відбулися Enhanced Games – перші спортивні змагання, на яких офіційно можна було використовувати допінг. Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях, які ЗМІ назвали «допінговою Олімпіадою», взяв участь і український плавець Андрій Говоров.

Андрій Говоров посів третє місце на дистанції 50 метрів вільним стилем і отримав за це $75 тис. призових. На дистанції 50 метрів батерфляєм українець фінішував другим – заробив $125 тис.

Отже, в сумі Говоров виграв $200 тис. на «допінговій Олімпіаді»

Також на Enhanced Games було побито один світовий рекорд – у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем у чоловіків.

Чемпіон Європи 2024 року, учасник Олімпійських ігор Крістіан Голомєєв з результатом 20,81 секунди перевершив офіційний світовий рекорд (20,88 с), який встановив австралієць Камерон Макевой.

Грецький плавець отримав $250 тис. за перше місце та бонус $1 млн за світовий рекорд.

34-річний Говоров – дворазовий учасник Олімпійських ігор та власник світового рекорду на дистанції 50 м батерфляєм.

В активі Говорова є бронза чемпіонату світу на дистанції 50 м батерфляєм, а також срібло і бронза світової першості на короткій воді.

Нагадаємо, допінг-проба бронзового призера Олімпійських ігор 2024 року білоруського важкоатлета Євгена Тихонцова дала позитивний результат.

Зазначається, що ITA повідомила спортсмену про позитивний результат проби, в організмі штангіста виявили наявність забороненого гормону росту. Наголошується, що спортсмен має право запросити аналіз проби Б.

27-річний Тихонцов на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі виграв бронзу у ваговій категорії до 102 кг. Він також є чемпіоном світу 2019 року та триразовим чемпіоном Європи (2019, 2024, 2025 роки).