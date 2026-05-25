У Вінниці відбувся легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської

Змагання у Вінниці зібрали понад 100 дітей з восьми областей України

У Вінниці відбувся всеукраїнський турнір Dobrynska Next, в якому діти змагалися у легкоатлетичному багатоборстві. Про це повідомляє «Главком».

23 травня у Вінниці відбулися всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства Dobrynska Next, організовані олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською у її рідному місті. Проєкт має на меті популяризацію легкої атлетики та багатоборства серед дітей і молоді, підтримку юних спортсменів та формування нової сучасної спортивної культури в Україні.

Участь у спортивному святі взяли понад 100 дітей та молодих спортсменів із 8 областей України. Змагання проходили у шести вікових категоріях серед дівчат та хлопців – від наймолодших учасників 7–8 років до категорії «молодь» (спортсмени старші 19 років).

Програма турніру включала три дисципліни легкоатлетичного багатоборства: біг із бар’єрами або гладкий біг, стрибки у довжину або висоту та штовхання ядра.

Також відбулися демонстраційні забіги для дітей молодше 7 років, а також у межах турніру на швидкість змагалися і батьки юних спортсменів.

«Dobrynska Next – це більше, ніж просто спортивні змагання. Для мене важливо створити для дітей простір, де вони можуть повірити у себе, відчути підтримку та закохатися у спорт. Ми хочемо, щоб українські стадіони знову ставали місцем сили, розвитку й об’єднання родин», – зазначила Наталія Добринська.

Організаторка змагань також повідомила, що Dobrynska Next стане традиційним турніром, який щороку розширюватиме географію учасників та формат проведення.

Нагадаємо, у 2023 році Наталію Добринську обрали до керівної ради Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics). Там вона замінила Сергія Бубку, який перебував у раді з 2001 року.

Як повідомлялося, українки Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули золото та срібло на етапі Діамантової ліги в Китаї. Вирішальною для визначення переможця стала остання спроба Левченко на висоті 1.99 м – вона підкорила планку та забезпечила собі перше місце.

Ірина Геращенко вперше з 2024 року виступала на етапі Діамантової ліги – минулий сезон вона пропустила через народження дитини.