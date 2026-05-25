Болгарська влада пояснила відмову у візі тим, що пропагандист становить загрозу безпеці

Посольство Болгарії в Москві відмовило в отриманні шенгенської візи пропагандисту ТАСС, який планував поїхати до Варни для нібито висвітлення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Про це інформує «Главком».

«Одна або кілька держав-членів [Шенгенського союзу] вважають вас загрозою державній політиці або внутрішній безпеці», – написано в офіційному документі, підписаному співробітником посольства Болгарії.

За інформацією ТАСС, жоден російський пропагандист, який планував поїхати до Болгарії, не отримав від влади країни в'їзної візи.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики пройде у Варні з 27 по 31 травня 2026 року.

Нагадаємо, виконком European Gymnastics зняв санкції з росіян та білорусів – тепер представники країн-агресорів зможуть виступити під прапором і з гімном своїх держав.

