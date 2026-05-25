Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики
Болгарська влада пояснила відмову у візі тим, що пропагандист становить загрозу безпеці
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики пройде у Варні з 27 по 31 травня 2026 року

Посольство Болгарії в Москві відмовило в отриманні шенгенської візи пропагандисту ТАСС, який планував поїхати до Варни для нібито висвітлення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Про це інформує «Главком».

Болгарська влада пояснила свою відмову тим, що пропагандист становить загрозу безпеці.

«Одна або кілька держав-членів [Шенгенського союзу] вважають вас загрозою державній політиці або внутрішній безпеці», – написано в офіційному документі, підписаному співробітником посольства Болгарії.

За інформацією ТАСС, жоден російський пропагандист, який планував поїхати до Болгарії, не отримав від влади країни в'їзної візи.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики пройде у Варні з 27 по 31 травня 2026 року.

Нагадаємо, виконком European Gymnastics зняв санкції з росіян та білорусів – тепер представники країн-агресорів зможуть виступити під прапором і з гімном своїх держав.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: художня гімнастика візи росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном 14 травня 2026 року у Пекіні
Україну «злили»? Що насправді привіз Трамп із Пекіна
17 травня, 22:07
Клімат перетворює Арктику на нову зону геополітичного суперництва
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
17 травня, 01:30
Конвой доставляв гуманітарну допомогу до Острова, який упродовж багатьох місяців залишався без підтримки
Генсек ООН відреагував на удар по гуманітарному конвою у Херсоні
16 травня, 02:50
Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на військовому параді
Ображений диктатор. Справжні мотиви заяв Путіна
10 травня, 10:47
Зеленський зустрівся з Пашиняном 3 травня 2026 року
Україна повертається на Південний Кавказ
8 травня, 17:57
Усі служби екстреного реагування переведені на особливий режим роботи
У Чувашії введено режим надзвичайної ситуації після атаки БпЛА
5 травня, 18:12
НПЗ у Туапсе входить до числа найбільших у РФ
Удари України по Туапсе. Генштаб підрахував збитки РФ
5 травня, 15:46
Швеція затримала судно Caffa після міжнародного запиту
Швеція перехопила судно із краденим українським зерном
30 квiтня, 14:27
Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
28 квiтня, 20:19

Новини

Мінспорту засудило рішення спортивних федерацій, які зняли обмеження з Росії та Білорусі
Мінспорту засудило рішення спортивних федерацій, які зняли обмеження з Росії та Білорусі
Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»
Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»
Український плавець виграв $200 тис. на «допінговій Олімпіаді»
Український плавець виграв $200 тис. на «допінговій Олімпіаді»
Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»
Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»
Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики
Болгарія відмовила у візі пропагандисту, який хотів приїхати на Чемпіонат Європи з гімнастики
У Вінниці відбувся легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської
У Вінниці відбувся легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua