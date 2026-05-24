Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу»

Перша ракетка Данії не стала нездоланним бар'єром

Українська тенісистка Дар'я Снігур переграла данку Клару Таусон у першому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Стартував матч із обміну брейками. Далі суперниці зосередилися на власних подачах. Утім, Таусон одного разу таки взяла подачу Снігур. А вирішальним у першому сеті став шостий гейм.

У другій партії данська тенісистка оформила брейк у першому геймі. Потім опонентки знову зосередилися на власних подачах і в якийсь момент здалося, що успіх Таусон невідворотний. Та в десятому геймі Снігур несподівано легко, «під нуль» взяла подачу данки.

Зрівнявши рахунок (5:5), українська тенісистка не зупинилася. Вона набрала пункт на власній подачі, а потім ще раз оформила брейк на подачі суперниці. Матч перейшов у третій сет.

У вирішальній партії Снігур уже домінувала на корті. Українка впевнено діяла і на власних, і на чужих подачах. Із двома брейками вона могла завершити поєдинок уже в шостому геймі. Таусон, однак, виграла пункт на подачі Снігур і трохи відтермінувала поразку. Лише на гейм – із третім брейком представниця України попрямувала в друге коло.

«Ролан Гаррос». Перший раунд

Клара Таусон (Данія, 21) – Дар'я Снігур (Україна) – 6:3, 5:7, 2:6

До слова, раніше Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву. У післяматчеву коментарі вона розповіла про російську атаку на Київ.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.