Мінспорту засудило рішення спортивних федерацій, які зняли обмеження з Росії та Білорусі

Мніспорту: Україна не має права піти з міжнародних змагань

Мінмолодьспорту України зробило офіційну заяву щодо рішень міжнародних спортивних федерацій про зняття обмежень з представників РФ та Білорусі. Про це повідомляє «Главком».

«Світовий спортивні інституції продовжують здавати свої моральні позиції. Ми бачимо, що дедалі більше міжнародних федерацій здаються перед тиском, грошима та лобізмом росії. Тільки з останнього – міжнародні федерації гімнастики та боротьби дозволили представникам РФ і Білорусі виступати без обмежень. Подібне рішення щодо Білорусі ухвалили і Всесвітня боксерська організація та Міжнародний союз сучасного п’ятиборства.

Поки російські дрони та ракети щодня руйнують українські міста, знищують спортивні школи та вбивають наших атлетів, спортивні функціонери вирішили, що «спорт поза політикою». Вони повертають прапори та голос тим, хто є частиною пропагандистської машини Кремля. Це пряма зрада Олімпійської хартії та ляпас усьому цивілізованому спортивному світу», – йдеться у заяві.

Також зазначається, що Україна не має права піти з міжнародних змагань

«У цих умовах перед нами стоїть чіткий виклик. Україна не має права просто розвернутися і піти з міжнародних змагань. Ми не можемо добровільно дарувати ворогу порожні п'єдестали та міжнародні трибуни для їхньої пропаганди. Наша стратегія – бути присутніми, боротися і перемагати. Наше завдання – завойовувати медалі, піднімати український прапор і збирати світ довкола нашого гімну. Кожна перемога українського атлета на арені – це найгучніший доказ нашої стійкості.

Системною залишається наша робота з міжнародними партнерами. Разом із урядами демократичних країн та національними федераціями ми продовжуємо діяти за трьома напрямами:

Дипломатична адвокація та правовий аналіз. Російська та білоруська символіка мають бути ізольованими. Разом із юристами ми детально аналізуємо правові аспекти рішення міжнародних федерацій щодо повернення росіян та білорусів. Захист та безпека атлетів на аренах. Нині спільно з нашими національними федераціями ініціюємо перегляд безпекових та етичних протоколів на змаганнях. Ми вимагаємо офіційно зафіксувати право наших спортсменів уникати будь-яких контактів із представниками країни-агресорки та її сателітів, зокрема й право залишати п'єдестали пошани без жодних санкцій для української сторони. Фіксація злочинів. Ми продовжуємо документувати кожен зруйнований росією спортивний об’єкт та кожне забране життя українських спортсменів. Ці факти є нашою доказовою базою, щоб тримати правовий тил, поки ворог не понесе відповідальність.

Ми тримали цю спортивну оборону роками, ми змусили світ ховати їхні прапори та гімни. Це був безпрецедентний кейс видворення агресора зі світової арени», – зазначається у заяві.

Мінмолодьспорту наголошує, що Україна системно відповість спробам Росії повернути свій вплив у міжнародних федераціях.

«Спроби росії повернути свій вплив у міжнародних федераціях були прогнозованими, тому наша відповідь залишається системною. Наша присутність на змаганнях, кожна українська медаль та жорстка юридична позиція – це наші базові інструменти для захисту інтересів наших спортсменів та держави», – резюмується у заяві.

Нагадаємо, виконком European Gymnastics зняв санкції з росіян та білорусів – тепер представники країн-агресорів зможуть виступити під прапором і з гімном своїх держав.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.