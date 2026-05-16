Ястремська виграла турнір WTA 125 у Пармі, зігравши два матчі за день

Святослав Василик
glavcom.ua
Даяна Ястремська перемогла на турнірі WTA 125 у Пармі
фото: REUTERS
Українка здолала Барбору Крейчикову у двох сетах

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 52) виграла трофей грунтового турніру WTA 125 у Пармі (Італія). Про це повідомляє «Главком».

У фіналі українка у двох сетах переграла четверту сіяну Барбору Крейчикову (Чехія, WTA 53) за 1 годину та 26 хвилин.

Ястремська розпочала фінал проти чешки Барбори Крейчикової через дві години після перемоги над іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Попри це, українська тенісистка здобула перемогу у двох сетах – 6:3, 6:3.

WTA 125. Парма. Фінал

  • Барбора Крейчикова (Чехія) – Даяна Ястремська (Україна) 3:6, 3:6

Для Ястремської це друга перемога на турнірі в кар'єрі WTA 125 і перший трофей за 7 років.

В матчі 1/2 фіналу турніру WTA 125 в Пармі Ястремська перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро. Цей матч через дощ розтягнувся на два дні. Українка перемогла у трьох сетах, усі вони завершувалися тайбрейками – 7:6(5), 6:7(4), 7:6(5).

Нагадаємо, у суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA 1000 у Римі проти американської тенісистки Коко Гофф.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, і перевага наразі на боці Світоліної – три перемоги. У нинішньому сезоні українка вже двічі переграла четверту ракетку світу – на кортах Australian Open та турніру WTA у Дубай.

Успіх у грі з Гофф дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце в рейтингу WTA.

Теги: Даяна Ястремська теніс

