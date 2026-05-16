Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA

Даяна Ястремська оформила в камбек у вирішальному сеті матчу проти Джессіки Бузас Манейро

Українка протягом двох днів билася з іспанкою Бузас Манейро і перемогла у трьох сетах

Українська тенісистка Даяна Ястремська в матчі 1/2 фіналу турніру WTA 125 в Пармі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Півфінальний поєдинок у Пармі Ястремська розпочала у п'ятницю, 15 травня. Українка зійшлась у протистоянні з іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Однак дограти принаймні першу партію тенісистки не змогли через дощ. Тенісистки залишили корт за рахунку 6:5 на користь іспанки і продовжили матч вже сьогодні.

Перша партія завершилась на тайбрейку, де сильнішою виявилась українка – 7:6(5). У другому сеті Ястремська захопила ініціативу – 4:0, була попереду 5:2, але втратила шість матчболів. У підсумку партія перейшла на тайбрейк, де сет забрала Манейро.

Вирішальний сет розпочався з переваги Манейро 4:1, але Даяні вдалось здійснити камбек. Зрештою третя партія також завершилася на тайбрейку, де українка вирвала перемогу – 7:5.

WTA 125. Парма. 1/4 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) — Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 7:6(5), 6:7(4), 7:6(5)

Для Ястремської це перший фінал турнірів WTA за 11 місяців – з червня 2025 року, коли вона програла матч за титул турніру WTA 250 в Ноттінгемі. Загалом для Даяни це другий фінал турнірів WTA 125. У минулому фіналі українка виграла титул у польських Козерках у серпні 2023 року.

Суперницею Ястремської у фіналі турніру WTA 125 в Пармі стане Барбора Крейчикова з Чехії.

Нагадаємо, у суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA 1000 у Римі проти американської тенісистки Коко Гофф.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, і перевага наразі на боці Світоліної – три перемоги. У нинішньому сезоні українка вже двічі переграла четверту ракетку світу – на кортах Australian Open та турніру WTA у Дубай.

Успіх у грі з Гофф дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце в рейтингу WTA.