Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA
Даяна Ястремська оформила в камбек у вирішальному сеті матчу проти Джессіки Бузас Манейро
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українка протягом двох днів билася з іспанкою Бузас Манейро і перемогла у трьох сетах

Українська тенісистка Даяна Ястремська в матчі 1/2 фіналу турніру WTA 125 в Пармі перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Півфінальний поєдинок у Пармі Ястремська розпочала у п'ятницю, 15 травня. Українка зійшлась у протистоянні з іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Однак дограти принаймні першу партію тенісистки не змогли через дощ. Тенісистки залишили корт за рахунку 6:5 на користь іспанки і продовжили матч вже сьогодні.

Перша партія завершилась на тайбрейку, де сильнішою виявилась українка – 7:6(5). У другому сеті Ястремська захопила ініціативу – 4:0, була попереду 5:2, але втратила шість матчболів. У підсумку партія перейшла на тайбрейк, де сет забрала Манейро.

Вирішальний сет розпочався з переваги Манейро 4:1, але Даяні вдалось здійснити камбек. Зрештою третя партія також завершилася на тайбрейку, де українка вирвала перемогу – 7:5.

WTA 125. Парма. 1/4 фіналу

  • Даяна Ястремська (Україна) — Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 7:6(5), 6:7(4), 7:6(5)

Для Ястремської це перший фінал турнірів WTA за 11 місяців – з червня 2025 року, коли вона програла матч за титул турніру WTA 250 в Ноттінгемі. Загалом для Даяни це другий фінал турнірів WTA 125. У минулому фіналі українка виграла титул у польських Козерках у серпні 2023 року.

Суперницею Ястремської у фіналі турніру WTA 125 в Пармі стане Барбора Крейчикова з Чехії.

Нагадаємо, у суботу, 16 травня, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA 1000 у Римі проти американської тенісистки Коко Гофф.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, і перевага наразі на боці Світоліної – три перемоги. У нинішньому сезоні українка вже двічі переграла четверту ракетку світу – на кортах Australian Open та турніру WTA у Дубай.

Успіх у грі з Гофф дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце в рейтингу WTA.

Теги: теніс Даяна Ястремська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іспанець минулого сезону виграв два турніри серії Grand Slam
Алькарас визнаний найкращим спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards
21 квiтня, 11:47
Вінус Вільямс вперше у кар'єрі програла 10 матчів поспіль
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
22 квiтня, 13:45
Еліна Світоліна розпочинає турнір у Мадриді проти Анни Бондар з Угорщини
П'ять українських тенісисток зіграють у другому колі турніру у Мадриді
23 квiтня, 10:29
Еліна Світоліна провела вихідний з родиною та показалася на фото з чоловіком
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
27 квiтня, 12:53
Другий сет пройшов за повної переваги Костюк – вона не віддала суперниці жодного гейму
Гра завершилася розгромом. Костюк вийшла до півфіналу турніру у Мадриді
29 квiтня, 22:47
Марта Костюк вперше пробилася до півфіналу на тисячниках
Костюк зіграє проти Потапової ювілейний півфінал WTA у кар'єрі
30 квiтня, 11:21
Костюк не має наміру тиснути руку ексросіянці Потаповій
Костюк повідомила, чи потисне руку ексросіянці Потаповій після гри в Мадриді
30 квiтня, 13:53
Аріна Соболенко продовжить виступи без прапора Білорусі
Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі
8 травня, 13:52
Еліна Світоліна вперше за вісім років вийшла у фінал WTA 1000 у Римі
«Я хочу насолодитися цією перемогою». Світоліна прокоментувала вихід у фінал турніру в Римі
Вчора, 11:10

Новини

Левандовскі офіційно залишає «Барселону» після закінчення сезону
Левандовскі офіційно залишає «Барселону» після закінчення сезону
Визначились клуби, які представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів з футзалу
Визначились клуби, які представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів з футзалу
Олійникова вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Страсбурзі
Олійникова вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 500 у Страсбурзі
Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA
Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA
«Металіст 1925» не втримав перемогу з «Епіцентром» і продовжив неприємну серію в Прем'єр-лізі
«Металіст 1925» не втримав перемогу з «Епіцентром» і продовжив неприємну серію в Прем'єр-лізі
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Полтаву» у Прем'єр-лізі
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Полтаву» у Прем'єр-лізі

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua