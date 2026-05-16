Світоліна – Гофф: де та коли дивитися фінал турніру WTA 1000 в Римі

Артем Худолєєв
фото: WTA
У суботу, 16 травня 2026 року, перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру WTA 1000 у Римі проти американської тенісистки Коко Гофф. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Світоліна – Гофф

Матч пройде у Римі на центральному корті Campo Centrale. Поєдинок розпочнеться орієнтовно о 18:00 за київським часом. Гра Світоліна – Гофф у прямому ефірі транслюватиметься на сайті setantasports.com та телеканалі Setanta Sports Premium.

Раніше тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, і перевага наразі на боці Світоліної – три перемоги. У нинішньому сезоні українка вже двічі переграла четверту ракетку світу – на кортах Australian Open та турніру WTA у Дубай.

Успіх у грі з Гофф дозволить Світоліній піднятися на сьоме місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Світоліна у півфіналі турніру WTA 1000 у Римі сенсаційно перемогла третю ракетку світу Ігу Свьонтек.

Хід гри Світоліна – Свьонтек

Світоліна у першому сеті повела 3:1, а потім не реалізувала шанс завершити партію за рахунку 5:3. У наступному геймі все ж оформила вирішальний брейк – 6:4.

У другій партії Іга Свьонтек відновила рівновагу в матчі, впевнено вигравши сет із рахунком 6:2.

У вирішальному сеті Світоліна захопила ініціативу зі старту, зробивши ривок 3:0, і зрештою довела поєдинок до перемоги – 6:2.

WTA 1000. Рим. 1/2 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) 6:4, 2:6, 6:2

