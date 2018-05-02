«Є, що згадати»: Шовковський побував на стадіоні «Камп Ноу» у Барселоні (фото)

Олександр також пригадав легендарний матч «Барселона» – «Динамо»

Голкіпер «Динамо» Олександр Шовковський відвідав «Камп Ноу», пригадавши легендарний матч групового етапу Ліги чемпіонів-1997/98 «Барселона» – «Динамо» (0:4). Про це екс-футболіст розповів у своєму Facebook. У своїй публікації Олександр пригадав знаменитий поєдинок між «Барселоною»



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Фото з Facebook Шовковського

Олександр також пригадав легендарний матч «Барселона» – «Динамо»

Голкіпер «Динамо» Олександр Шовковський відвідав «Камп Ноу», пригадавши легендарний матч групового етапу Ліги чемпіонів-1997/98 «Барселона» – «Динамо» (0:4).

Про це екс-футболіст розповів у своєму Facebook.

У своїй публікації Олександр пригадав знаменитий поєдинок між «Барселоною» та київським «Динамо», який відбувся восени 1997 року.

Тоді кияни розбили «блаугранас» з рахунком 4:0 (хет-трик Шевченка та гол Реброва).

«Біло-сині» посіли першу сходинку у групі з «Барселоною», «Ньюкаслом» і ПСВ.

В 1/4 фіналу «Динамо» тоді поступилося майбутньому фіналісту розіграшу «Ювентусу».

Джерело: Футбол 24