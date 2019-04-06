Євген Кафельников: Українці нічого поганого не зробили – відчепіться від сусідньої держави



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Російський екс-тенісист закликав співвітчизників не вірити телевізійній пропаганді

Російський екс-тенісист, дворазовий переможець турнірів «Великого шолому» Євген Кафельников закликав співвітчизників не вірити телевізійній пропаганді та не втручатися в справи України.

«Друзі! Відчепіться від сусідньої держави! Ще раз прошу вас про це. Вони (українці) нічого поганого нам (росіянам) не зробили. Те, що там зараз відбувається, виключно їхня справа. Зрозумійте нарешті це! Не давайте зомбоящику тероризувати ваші мізки», - написав Кафельников у Твіттері.

Друзья! Отстаньте от соседского государства! Прошу вас ещё раз об этом. Они ничего плохого нам (Россиянам)не сделали. То,что сейчас там происходит,это сугубо их внутренние дела-поймите же вы это наконец !!!!!!! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 4 квітня 2019 р.

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