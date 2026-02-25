Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026
Україна виборола 25 ліцензій на Паралімпійські ігри 2026
Збірна України сформувала остаточну заявку на Паралімпійські ігри-2026 у Мілані-Кортіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Усього синьо-жовті вибороли 25 ліцензій на Паралімпійські ігри 2026. Представлятимуть Україну 35 атлетів – 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.
Що відомо про склад збірної України
25 ліцензій – найкращий показник в історії України на рівні Паралімпійських ігор. Досі найбільше представництво збірна мала на Паралімпіаді-2014, коли країну представляли 23 атлети у трьох видах спорту.
Україна буде представлена у гірськолижному спорті вперше з 2014 року, а в сноубордингу – вперше з 2018-го. За паралімпійський подіум змагатимуться два дебютанти: блогер та автор YouTube-каналу «Однією правою» Владислав Хільченко у сноубордингу та гірськолижник Максим Гелюта.
Найдосвідченішими паралімпійцями у складі збірної України є Олександра Кононова, Григорій Вовчинський і Оксана Шишкова, які змагалися ще у Ванкувері-2010.
У складі «синьо-жовтих» на зимову Паралімпіаду присутні також і призер літніх змагань Парижа-2024 – Павло Баль, що виграв історичну медаль України у шосейній гонці з гендбайку. На зимовій Паралімпіаді Баль дебютував у Пекіні-2022, де його найкращим результатом стало шосте місце в біатлонній гонці на середній дистанції (10 км).
У заявці національної команди на Паралімпіаду також один учасник зимової Олімпіади-2026 – гайд Дмитро Драгун.
Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026
- Паралижні перегони і парабіатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафим Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук
- Паралижні перегони і парабіатлон (з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна
- Парагірськолижний спорт: Максим Гелюта
- Парасноубординг: Владислав Хільченко
Як раніше Україна виступала на зимових Паралімпійських іграх
- Нагано-1998: 3 «золото» + 2 «срібло» + 4 «бронза»
- Солт-Лейк-Сіті-2002: 0+6+6
- Турин-2006: 7+9+9
- Ванкувер-2010: 5+8+6
- Сочі-2014: 5+9+11
- Пхьончхан-2018: 7+7+8
- Пекін-2022: 11+10+8
Нагадаємо, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна.
Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.
