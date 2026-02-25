Головна Спорт Новини
Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Олександра Кононова змагалася ще у Ванкувері-2010
фото: IBU

Україна виборола 25 ліцензій на Паралімпійські ігри 2026

Збірна України сформувала остаточну заявку на Паралімпійські ігри-2026 у Мілані-Кортіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Усього синьо-жовті вибороли 25 ліцензій на Паралімпійські ігри 2026. Представлятимуть Україну 35 атлетів – 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

Що відомо про склад збірної України

25 ліцензій – найкращий показник в історії України на рівні Паралімпійських ігор. Досі найбільше представництво збірна мала на Паралімпіаді-2014, коли країну представляли 23 атлети у трьох видах спорту.

Україна буде представлена у гірськолижному спорті вперше з 2014 року, а в сноубордингу – вперше з 2018-го. За паралімпійський подіум змагатимуться два дебютанти: блогер та автор YouTube-каналу «Однією правою» Владислав Хільченко у сноубордингу та гірськолижник Максим Гелюта.

Найдосвідченішими паралімпійцями у складі збірної України є Олександра Кононова, Григорій Вовчинський і Оксана Шишкова, які змагалися ще у Ванкувері-2010.

У складі «синьо-жовтих» на зимову Паралімпіаду присутні також і призер літніх змагань Парижа-2024 – Павло Баль, що виграв історичну медаль України у шосейній гонці з гендбайку. На зимовій Паралімпіаді Баль дебютував у Пекіні-2022, де його найкращим результатом стало шосте місце в біатлонній гонці на середній дистанції (10 км).

У заявці національної команди на Паралімпіаду також один учасник зимової Олімпіади-2026 – гайд Дмитро Драгун.

Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026

  • Паралижні перегони і парабіатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафим Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук
  • Паралижні перегони і парабіатлон (з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна
  • Парагірськолижний спорт: Максим Гелюта
  • Парасноубординг: Владислав Хільченко

Як раніше Україна виступала на зимових Паралімпійських іграх

  • Нагано-1998: 3 «золото» + 2 «срібло» + 4 «бронза»
  • Солт-Лейк-Сіті-2002: 0+6+6
  • Турин-2006: 7+9+9
  • Ванкувер-2010: 5+8+6
  • Сочі-2014: 5+9+11
  • Пхьончхан-2018: 7+7+8
  • Пекін-2022: 11+10+8

Нагадаємо, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

