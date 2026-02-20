Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Суспільне» скасувало трансляцію відкриття Паралімпіади через спортсменів з РФ і Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Суспільне» скасувало трансляцію відкриття Паралімпіади через спортсменів з РФ і Білорусі
Мовник пообіцяв, що транслюватиме виступи українських паралімпійців під час змагань
фото: olympics.com

Україна на офіційному рівні бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор

«Суспільне» скасувало трансляцію церемонії відкриття Паралімпійських ігор через участь російських та білоруських спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт мовника.

«Суспільне Мовлення» підтримує рішення національної паралімпійської збірної України бойкотувати церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор у зв’язку з участю представників Росії та Білорусі та не буде транслювати її на своїх платформах», – йдеться в заяві.

Мовник висловив обурення через запрошення на Паралімпійські ігри російських та білоруських представників. Також він розкритикував дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича, який планував вийти у «шоломі пам’яті» на старт першого заїзду на Олімпійських іграх-2026.

«Міжнародний паралімпійський комітет запросив російських та білоруських спортсменів виступити на Іграх-2026 під своїми прапорами. Це системна політика легітимізації присутності Росії та Білорусі на світовій арені. Для українського суспільства це неприйнятно», – вказано в повідомленні.

Водночас «Суспільне» повідомило, що транслюватиме виступи українських паралімпійців.

Нагадаємо, Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань. Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Як повідомлялося, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна.

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.

Читайте також:

Теги: ЗМІ паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань
Бойкот Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026: з'явилася реакція МПК
Сьогодні, 11:12
26 квітня 2022 року у Кремлі віцепрем'єр РФ Чернишенко та помічник президента РФ Левітін вручили нагороди паралімпійцям
На Паралімпіаду поїдуть росіяни, які у 2022 році отримували нагороди від Путіна
18 лютого, 18:00
Сибіга наголосив, що в сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
18 лютого, 16:14
Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів
Бідний заявив, що українські посадовці бойкотуватимуть Паралімпіаду через символіку Росії
18 лютого, 15:14
Гашек розкритикував організаторів Паралімпіади
Легендарний хокеїст заявив, що Паралімпіада стане рекламою війни Росії проти України
18 лютого, 14:07
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
З початку року телемарафон покинув канал «Рада»
Телемарафон тріщить по швах. Хто на вихід? Війна і бізнес
16 лютого, 11:35
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році розпочалося саме в період дії олімпійського перемирʼя
52 дні миру: ООН закликала зупинити війни на час Олімпіади
31 сiчня, 01:50
Олена Тополя зазначила, що розслідування у справі про злиття її інтимних відео в мережу триває
«Я нічого поганого не зробила». Співачка Alyosha попередила ЗМІ
21 сiчня, 17:10

Новини

ПСЖ вирішив підготувати в Англії ґрунт для трансферної бомби – ЗМІ
ПСЖ вирішив підготувати в Англії ґрунт для трансферної бомби – ЗМІ
«Суспільне» скасувало трансляцію відкриття Паралімпіади через спортсменів з РФ і Білорусі
«Суспільне» скасувало трансляцію відкриття Паралімпіади через спортсменів з РФ і Білорусі
«Інтер» залишився без лідера команди після невдачі в Лізі чемпіонів
«Інтер» залишився без лідера команди після невдачі в Лізі чемпіонів
Збірна Росії з футболу хоче зіграти товариський матч з однією з найбідніших країн світу
Збірна Росії з футболу хоче зіграти товариський матч з однією з найбідніших країн світу
Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ
Екслегіонер «Динамо» відмовився замінити Костюка на посаді – ЗМІ
МОК відмовився карати спортсменку за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді
МОК відмовився карати спортсменку за демонстрацію бра після виступу на Олімпіаді

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua