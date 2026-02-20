«Суспільне» скасувало трансляцію відкриття Паралімпіади через спортсменів з РФ і Білорусі

Мовник пообіцяв, що транслюватиме виступи українських паралімпійців під час змагань

Україна на офіційному рівні бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор

«Суспільне» скасувало трансляцію церемонії відкриття Паралімпійських ігор через участь російських та білоруських спортсменів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт мовника.

«Суспільне Мовлення» підтримує рішення національної паралімпійської збірної України бойкотувати церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор у зв’язку з участю представників Росії та Білорусі та не буде транслювати її на своїх платформах», – йдеться в заяві.

Мовник висловив обурення через запрошення на Паралімпійські ігри російських та білоруських представників. Також він розкритикував дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича, який планував вийти у «шоломі пам’яті» на старт першого заїзду на Олімпійських іграх-2026.

«Міжнародний паралімпійський комітет запросив російських та білоруських спортсменів виступити на Іграх-2026 під своїми прапорами. Це системна політика легітимізації присутності Росії та Білорусі на світовій арені. Для українського суспільства це неприйнятно», – вказано в повідомленні.

Водночас «Суспільне» повідомило, що транслюватиме виступи українських паралімпійців.

Нагадаємо, Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань. Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Як повідомлялося, четверо російських спортсменів, які потрапили до заявки Паралімпійських ігор в Італії, у квітні 2022 року у Кремлі отримували нагороди від тодішнього помічника диктатора Володимира Путіна Ігоря Левітіна.

Міжнародний паралімпійський комітет допустив до участі у Паралімпіаді шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів. Вони будуть змагатися під своїми національними прапорами. У разі здобуття ними золотих нагород буде лунати гімн країн-агресорів.