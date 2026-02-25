Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026

Міністр спорту заявив, що допуск агресорів із національною символікою викликає обурення на тлі війни проти України

Міністр спорту Італії Андреа Абоді різко розкритикував рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до Паралімпійських ігор-2026 із національними прапорами, гімнами та формою, наголосивши на неприпустимості такого кроку під час триваючої війни РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністр спорту Італії у соціальній мережі Х.

Il 24 febbraio di quattro anni fa la vita dell’Ucraina e del suo popolo è stata drammaticamente devastata da un esercito invasore che ha iniziato a bombardare tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino, violando la Tregua Olimpica, che è un atto formale che impegna… — Andrea Abodi (@andreaabodi) — Andrea Abodi (@andreaabodi) February 25, 2026

Італійський міністр нагадав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році почалося саме в період між зимовими Олімпійськими та Паралімпійськими іграми в Пекіні, що стало порушенням Олімпійського перемир’я.

За словами посадовця, ситуація повторюється і нині, адже під час проведення Олімпіади-2026 російська армія продовжує бойові дії, попри підтримку 165 державами ООН резолюції про перемир’я на час Ігор. Він висловив обурення рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам із РФ і Білорусі виступати з державною символікою.

«Це викликає питання про те, як таке могло статися, і провокує обурення та тривогу... Бажанням усіх є захистити спортсменів, дозволивши їм брати участь в Іграх, але водночас необхідно забезпечити повагу до України», – наголосив Абоді. Він додав, що автономія спортивних організацій не може бути виправданням для ігнорування воєнних злочинів.

«Хочуть прапор? Нехай змусять замовкнути зброю. Це питання цивілізації – зокрема спортивної», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що чеський паралімпійський комітет оголосив бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор після рішення допустити російських та білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.

До слова, Україна теж бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань. Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.