Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026
Міністр спорту Італії пов’язав прапор РФ на Іграх із порушенням перемир’я
фото: Reuters

Міністр спорту заявив, що допуск агресорів із національною символікою викликає обурення на тлі війни проти України

Міністр спорту Італії Андреа Абоді різко розкритикував рішення допустити спортсменів із Росії та Білорусі до Паралімпійських ігор-2026 із національними прапорами, гімнами та формою, наголосивши на неприпустимості такого кроку під час триваючої війни РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністр спорту Італії у соціальній мережі Х.

Італійський міністр нагадав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році почалося саме в період між зимовими Олімпійськими та Паралімпійськими іграми в Пекіні, що стало порушенням Олімпійського перемир’я.

За словами посадовця, ситуація повторюється і нині, адже під час проведення Олімпіади-2026 російська армія продовжує бойові дії, попри підтримку 165 державами ООН резолюції про перемир’я на час Ігор. Він висловив обурення рішенням Міжнародного паралімпійського комітету дозволити спортсменам із РФ і Білорусі виступати з державною символікою.

«Це викликає питання про те, як таке могло статися, і провокує обурення та тривогу... Бажанням усіх є захистити спортсменів, дозволивши їм брати участь в Іграх, але водночас необхідно забезпечити повагу до України», – наголосив Абоді. Він додав, що автономія спортивних організацій не може бути виправданням для ігнорування воєнних злочинів.

«Хочуть прапор? Нехай змусять замовкнути зброю. Це питання цивілізації – зокрема спортивної», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що чеський паралімпійський комітет оголосив бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор після рішення допустити російських та білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами.

До слова, Україна теж бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань. Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

 

Читайте також:

Теги: Україна Італія паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна на наших очах знищила пострадянську енергетику
Захмарна вартість комфорту. Скільки українці заплатять за комунальний апокаліпсис
31 сiчня, 13:03
Україна вже має власний досвід створення національної платіжної системи
Платіжний суверенітет Європи: уроки для ЄС із досвіду України
10 лютого, 12:37
Поразка України або поступки Путіну будуть сприйняті американським істеблішментом як особистий провал Трампа
Чому Трамп має відмовитися від підтримки Путіна
27 сiчня, 10:20
У РФ заявляють про підпільні переговори з деякими лідерами Європи
Росія підпільно домовляється щодо України з деякими лідерами Європи
6 лютого, 09:43
Міністр фінансів США розчарований європейською політикою
Війну РФ проти України фактично фінансує Європа – міністр фінансів США
9 лютого, 10:20
ЄС планує створити спільний Офіс оборонних інновацій у Києві, щоб переймати бойовий досвід
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08
Федерація роботодавців України пропонує запровадження дзеркальних заходів
Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені
20 лютого, 18:13
Владислав Гераскевич змагатиметься на своїх третіх Олімпійських іграх
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 12 лютого
12 лютого, 00:39
Пьотр Лукасевич: Україна виявилася здатною протистояти жорстокій, варварській агресії Росії
Чого добився Путін за чотири роки великої війни? Польський дипломат назвав головний підсумок
Вчора, 18:06

Політика

Сенатори США посперечалися, як саме бити по нафтових доходах Кремля
Сенатори США посперечалися, як саме бити по нафтових доходах Кремля
Венс озвучив доручення Трампа, яке отримали переговорники США
Венс озвучив доручення Трампа, яке отримали переговорники США
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026
Італія розкритикувала рішення повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026
Британія анонсувала нові заходи проти обходу нафтових санкцій Росії
Британія анонсувала нові заходи проти обходу нафтових санкцій Росії
Уряд Ісландії анонсував голосування про відновлення євроінтеграції
Уряд Ісландії анонсував голосування про відновлення євроінтеграції

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua