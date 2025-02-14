Зеленський: Я не бачу, що у Трампа є готовий мирний план

Президент підтвердив свою готовність у будь-який момент обговорити з лідером США умови мирної угоди

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить наразі наявності в очільника США готового плану врегулювання російсько-української війни. Про це глава держави сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції, трансляцію якої опублікував Офіс президента.

«Я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу, що я готовий у будь-який момент. І нічого не потрібно для цього, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все – від контингенту до гарантій безпеки, до НАТО... Або нас у НАТО, або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно з міжнародним правом, згідно з законом і задля превенції повернення жахів для всього світу», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що також під час пресконференції Зеленський заявив, що Україні потрібна армія з 1,5 млн людей у разі, якщо країна не вступить до НАТО.

До відома, президент США Дональд Трамп уже анонсував зустрічі високопосадовців Росії, України та США на Мюнхенській конференції. Водночас Київ таку можливість заперечує.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський очолив українську делегацію на Мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня. Очікується, що віцепрезидент США Джей Ді Венс та спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог також візьмуть участь у конференції. Українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни та свої погляди на те, як можна досягти «довготривалого миру».

До слова, увечері 13 лютого літак, на якому перебували держсекретар США Марко Рубіо і голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш, був змушений екстрено повернутися до Вашингтона через несправність. Посадовці прямували до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки.