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Реакція канадців на поведінку Трампа: опитування зафіксувало споживчий тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Реакція канадців на поведінку Трампа: опитування зафіксувало споживчий тренд
Канадці навмисно бойкотують товари із США
фото: The Canadian Press files

Опитування показало, що канадці спеціально уникають покупок із Amazon, протестуючи проти товарів із США

Дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, 55% почали відмовлятися від використання американського маркетплейсу Amazon. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg з посиланням на дослідження канадської компанії Leger Marketing зазначає, що відмова канадських споживачів від американських товарів та сервісів пов'язана з негативною реакцією на поведінку президента США Дональда Трампа щодо їхньої країни. На цьому фоні канадці також почали ділитися один з одним інформацією про альтернативи товарам із США від місцевих виробників, а також відкладати чи скасовувати поїздки до Сполучених Штатів.

При цьому близько 83% канадців побоюються, що Трамп використовуватиме мита та санкції як інструмент тиску на Канаду, щоб підштовхнути країну до більш тісних і формалізованих відносин зі США. Близько 75% жителів країни вважають, що уряд Канади має ввести тарифи у відповідь на американські товари.

Загалом 77% канадців негативно налаштовані щодо Дональда Трампа, позитивну думку про нього мають лише 14% жителів країни.

Загалом у дослідженні Leger Marketing взяли участь 1,5 тис. повнолітніх громадян Канади.

До слова, у кав'ярнях Торонто замість «американо» подають чашку «канадіано». Таким чином власники закладів виразили невдоволення закидами Дональда Трампа в бік їхньої держави. 

Загалом протести Канади проти уряду США стрімко зросли після того, як Трамп вперше націлився на північного сусіда своєї країни. Як зазначає видання The Washington Post, хокейні вболівальники освистували американський національний гімн під час ігор. Водночас сувенірний магазин Онтаріо продавав одяг із написом «Канада не продається», а підприємці розробили програми, які допомагають ідентифікувати вітчизняні товари.

Нагадаємо, Трамп неодноразово висловлював думку, що багато жителів Канади виступають за те, щоб їхня країна стала 51-м штатом США. Він вважає, що таке об'єднання принесе Канаді економічну стабільність і захистить її від зовнішніх загроз, які, за твердженням американського лідера, походять, зокрема, від Росії та Китаю. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь заявляв, що його країна ніколи не стане 51 штатом США.

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Теги: соцопитування Amazon політика соціум Дональд Трамп Канада санкції Торонто міністр тарифи США магазин

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