Трамп закрив доступ до секретної інформації двом соратникам Байдена

Дональд Трамп обмежує доступ до секретної інформації для осіб, яких він вважає своїми політичними опонентами

Президент США скасував допуск до секретних документів для Блінкена і Саллівана

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення позбавити ексдержсекретаря Ентоні Блінкена та колишнього радника з національної безпеки Джейка Саллівана доступу до засекречених даних. Про це повідомляє New York Post.

Зазначається, що це рішення стало продовженням політики Трампа щодо обмеження доступу до секретної інформації для осіб, яких він вважає своїми політичними опонентами.

Трамп пояснив, що його рішення спрямоване на покарання тих, хто, на його думку, використовував державні ресурси для політичного втручання. Зокрема, Блінкена він назвав головним організатором листа, що дискредитував інформацію про сім'ю Байденів напередодні виборів 2020 року.

А Салліван, який був не тільки колишнім радником Байдена з національної безпеки, але й головним радником із зовнішньої політики Гілларі Клінтон під час її невдалої кандидатури в президенти 2016 року, як відомо, нібито допоміг розпалити фальшиву змову Трампа та Росії.

Разом із Блінкеном та Салліваном у новий список осіб, яким буде заборонено доступ до секретних матеріалів та федеральних установ (будівлі суду, в’язниць і правоохоронних установ тощо), потрапили кілька впливових юристів та чиновників, зокрема прокурор Мангеттена Елвін Брегг і генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс. Це може створити труднощі у виконанні їхніх службових обов'язків, хоча багато експертів вважають такий крок більше символічним.

Нагадаємо, раніше аналогічних заходів зазнали президент Джо Байден та 51 колишній розвідник, які підписали сумнозвісний лист, де заявлялося, що ноутбук Хантера Байдена нібито є частиною російської дезінформації.