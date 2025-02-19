Нардеп прокоментував голосні заяви Трампа щодо Зеленського

Ярослав Железняк наголошує, що публічно критикувати Зеленського можуть тільки українці

Президент США Дональд Трамп на пресконференції в своєму маєтку Мар-а-Лаго зустрівся з журналістами на тлі перемовин США та Росії у Саудівській Аравії. Він заявив про «вимогу» виборів в Україні та низький рейтинг Зеленського.

Народний депутат України Ярослав Железняк відреагував на заяви Трампа щодо глави української держави. Він зазначив, що давати оцінку підтримці Зеленського все ж таки мають право лише громадяни України.

За його словами, коли це робить іноземна персона, то тут вже ображають не конкретне прізвище, а президента України.

«Ми можемо, мʼяко кажучи, по-різному відноситись до Зеленського, але давати оцінку його підтримці все ж таки мають право лише громадяни України. Як, до речі, і публічно критикувати. Тому що в даному випадку ми висловлюємось стосовно свого обраного політика», – підкреслив Железняк.

На одне з запитань Трамп сказав, що Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки, й тому наполягає на виборах.

«Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також», – каже Трамп.

Водночас господар Білого дому висловлює свою особисту прихильність до Зеленського.

«Мені подобається Зеленський особисто. Він хороший, але це не має значення. Мене хвилює виконання завдання. У нього є лідерство, але попри це він дозволив війні тривати, хоча вона не мала б навіть початися, навіть без Сполучених Штатів», – зазначив Трамп.

До слова, Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією. «У них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів», – сказав Трамп.

Американський лідер вкотре нагадав, що за його президентства війна би не розпочалася. Він також зазначив, що не проти розміщення європейських миротворців. Та заявив, що готовий розглянути відправлення миротворців США до України.

Варто зазначити, що після зустрічі з російською делегацією у Саудівській Аравії риторика американського лідера Трампа стала більш критичною до політики України і Зеленського.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.