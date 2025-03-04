Канада запроваджує мита на американські товари у відповідь на дії Трампа

Джастін Трюдо: «Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади»

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву канадського політика.

Як зазначив Трюдо, для запровадження Трампом тарифів щодо канадських товарів не було «абсолютно ніякого виправдання або необхідності».

«Сполучені Штати розв'язали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворяючи Владіміра Путіна – брехливого, кривавого диктатора», – сказав прем'єр-міністр Канади, цитує CNN.

Трюдо пояснив, що тарифи на товари зі США на суму $30 млрд буде запроваджено негайно, а на решту товарів на суму $125 млрд – через 21 день.

«Канадці розсудливі, але ми не відступимо від боротьби. Не тоді, коли на кону наша країна», – сказав він.

Трюдо також додав, що Канада подасть скаргу до Світової організації торгівлі, а поки «наші тарифи залишаться чинними доти, доки тарифи США не будуть скасовані, і ні хвилиною раніше».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

До слова, дві третини мешканців Канади почали купувати менше товарів виробництва США, 55% почали відмовлятися від використання американського маркетплейсу Amazon, у такий спосіб протестуючи проти нової політики Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».