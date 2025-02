Мюнхен 2.0. Що задумав Трамп?

Наступного тижня нова американська адміністрація ознайомить союзників з «планом миру»

У березні 1939 року група «товаришів» у складі прем’єра Британії Чемберлена, прем'єра Франції Даладьє, рейхсканцлера Німеччини Гітлера та прем’єра Італії Муссоліні підписала так звану «Мюнхенську змову», за якою розділили Чехословаччину, вирвавши з неї шматок для Німеччини.

Це аж надто відомий історичний факт, аби довго акцентувати на ньому увагу. Європа тоді несамовито аплодувала досягнутим домовленостям, думаючи, що якщо кинути в пащу звіра один жирний шматок, він угамується і не чіпатиме нікого більше.

Але звір залюбки проковтнув Судети (прикордонні регіони Чехословаччини, де жили німці і які відійшли Рейху за Мюнхенською угодою – «Главком»), облизнувся і попер доїдати Європу. Чемберлен і Даладьє зрозуміли, що «щось пішло не так», коли їхні країни вже рипіли на зубах звіра.

Чи не повториться історія зараз, коли світ (в особі Європи та Америки) розміняє шмат України на «мир» із Росією, наївно думаючи, що Путін заспокоїться і не простягне свої лапи ані до Балтії, ані до Польщі, ані до інших країн?

Можливо, ми б і не згадували про події 85-річної давнини, якби спецпредставник Трампа Кіт Келлог не збирався ознайомити союзників з «планом миру», написаним командою Білого дому, саме у… Мюнхені. Насправді це – чистої води збіг, але історія – така лукава та підступна пані, що, вочевидь, не дарма «відправила» Келлога саме у це місто. Обране ж могло бути будь-яке інше – благо, їх на земній кулі багато.

Отож, чому саме Мюнхен і що чекати від нього? Про це у матеріалі «Главкома» – далі.

Чому Келлог оголошуватиме план Трампа у Мюнхені?

Тому що там – з 14 по 16 лютого – триватиме щорічна міжнародна конференція з безпеки. Про це пише агенція Bloomberg з посиланням на джерела. Але що іще відомо про наміри Келлога?

Bloomberg зазначає, що Келлог представить план миру «союзникам». Дослівно: «would be set out for allies». Але про яких союзників мова – незрозуміло. Вочевидь, йдеться про коаліцію західних держав, які підтримували Україну упродовж трьох років війни.

Далі абзац, який вносить трохи ясності у сказане вище. «Розмовляючи з Newsmax, Келлог сказав, що він проведе дискусії з європейськими лідерами під час своєї поїздки до Мюнхена та доповість про це президенту. Він не буде представляти план публічно, оскільки це повинен зробити Трамп».

Але непублічно – зауважимо цю важливу деталь! – Келлог з європейцями все ж переговорить.

При цьому Україна – друга важлива деталь! – про це поки що не знає.

Точніше, про зміст таких перемовин може знати Володимир Зеленський, але «широка громадськість» про зміст майбутньої угоди – не у курсі.

І мабуть, не тому, що хтось побоюється «зурочити» підписання «миру», а тому, що цей «мир» може бути запропонований на вкрай невигідних для нас умовах.

У повідомленні Келлога у мережі X йдеться: «Радий оголосити про свою участь у Мюнхенській конференції. Як спеціальний посланник у справах Росії та України, я з нетерпінням чекаю можливості розповісти про мету Трампа – покласти край кривавій і дорогій війні в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами» скрин: x.com/SPE_Kellogg

Як все-таки Трамп бачить «мир» в Україні?

Bloomberg (а це поки єдине джерело у темі новітнього Мюнхена) повідомляє, що план Трампа передбачає:

заморозку війни; залишання окупованих Росією територій із невизначеним статусом (як надовго – незрозуміло); надання Україні гарантій безпеки (яких – не уточнюється).

Тобто йдеться про той самий обмін територій на «мир», що є, звісно, найгіршим варіантом, адже за певний час Росія – скориставшись паузою та відновивши сили – знову нападе на Україну. І саме такий розвиток подій Келлог називає «гарним і надійним планом», передає Fox News.

При цьому спецпредставник Трампа висміює іронічну репліку Зеленського про повернення Україні ядерної зброї.

Нагадаємо контекст: в інтерв’ю Пірсу Моргану український президент зазначив, що шлях України до членства у НАТО може розтягнутися на довгі роки, а можливо, й на десятиліття. Через це постає питання: як країна має захищатися упродовж цього періоду? «Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю», – сказав Зеленський.

«Ймовірність того, що вони отримають назад свою ядерну зброю, перебуває десь між малою та нульовою. Давайте будемо чесними, ми знаємо, що цього не станеться», – наголосив Келлог у коментарі Fox News.

Та ще й додав, що ця ідея «приречена на провал». А відтак закликав «керуватися здоровим глуздом» при оцінці подібних опцій.

Ані ядерної зброї, ані НАТО, ані чітких гарантій безпеки. Поки Трамп презентує свій «прекрасний» план, в Україні гинуть люди та руйнуються міста і села. А ті, хто виживуть, повсякчас матимуть над собою Дамоклів меч наступної війни фото: Reuters

Спокійна незворушливість Келлога (з легким присмаком цинізму) не може не зачіпати за живе. Разом зі своїм лідером – президентом США Дональдом Трампом – Келлог вже знає, що є кращим варіантом для України, от тільки думку самої України при цьому ніхто не питає.

При цьому, як пише NBC News, «радники Трампа та члени уряду розходяться в думках щодо того, який тиск (на Росію) необхідно чинити. Радник з національної безпеки Майк Уолтс і Кіт Келлог хочуть використати вплив Америки на Росію, щоб змусити Путіна відступити (в оригіналі: «to prod Putin to stand down», що деякі українські медіа потрактували навіть як «змусити піти у відставку»).

А інші члени команди Трампа, уточнює NBC News, «виступають за скорочення допомоги Україні, порівняно з тією, яку США надали за часів адміністрації Байдена. Критики такого підходу кажуть, що він фактично роззброїть Україну і таким чином призведе до капітуляції перед Росією».

Отож, Трамп і Келлог все-таки не хочуть капітуляції України. Але перемоги вони, вочевидь, не хочуть так само.

Нічого у Трампа не вийде?

Ще одна цікава публікація з’явилася на сторінках британської The Independent. Те, що Трамп не розкриває деталі своїх намірів, може свідчити про відсутність у нього реального плану, пише видання. Він насправді не знає, що йому робити, адже бачення миру Україною та Росією – це діаметрально протилежні речі. А тому ніякої мирної угоди може просто не вийти, робить припущення The Independent.

По-перше, зазначає видання, санкції, якими Трамп грозить Путіну, можуть і не спрацювати. Адже не подіяли на нього санкції часів Байдена, а їх було достатньо.

По-друге, Путіна та Зеленського відзначає різний підхід до питання окупованих територій. Український президент «може бути готовий змиритися з втратою частини території, але навряд чи він відмовиться від земель, які зараз не перебувають під російським контролем», – говориться у публікації. А це – значна частина чотирьох українських областей, на які претендує Путін.

І, по-третє, The Independent апелює до попереднього досвіду укладання угод з Росією – тих, які вже мали місце у 2014-2015 роках.

«Існує поширена думка, що Путіну не можна довіряти у дотриманні режиму припинення вогню. Цілком можливо, що він просто скористається паузою у бойових діях, щоб відпочити перед новим вторгненням», – припускає газета.

Україна каже, що стримати РФ від нового нападу може вступ до НАТО, продовжує видання. Але такий шлях Трамп відкидає, як відкидає він і ядерну зброю. То про які ж тоді гарантії безпеки йде мова? Відповідь на це питання залишається відкритою.

А тим часом аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) пропонують звернути увагу на нову статтю кума Путіна Медведчука, котрий, як відомо, продовжує вести підривну діяльність з Росії. Він опублікував статтю, в якій закликав Росію «повернути свої історичні землі».

До цього Медведчук додав карту, де території України – від сходу до Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей – виділені як буцімто частина історичної Росії.

Територія України з «новими» та «старими» окупованими територіями. Те, що було загарбано Росією до 2022 року, обведене чорним та заштриховане інфографіка: ISW

І це не просто якась пропагандистська стаття, сповнена російських наративів та позбавлена сенсу.

«Риторика Медведчука як представника російської еліти, тісно пов'язаної з Путіним, свідчить про системне небажання Кремля вести перемовини з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави та уряду», – наголошують в ISW.

А відтак має рацію The Independent: Трамп ще не уявляє, який супротив з боку Кремля чекає на його миротворчу місію. Але що робитиме президент США, коли зрозуміє, що Путін не є договороздатним? Можливо, тоді запрацює план «Б»: американська зброя в обмін на українські копалини? І тоді Україна й далі битиметься з монструозним сусідом. Битиметься – як і до того – сам на сам. А увесь світ спостерігатиме з тайною надією, що монстр втомиться і не нападе на інших.

Але так не буває – доведено Мюнхеном-1938.

Наталія Лебідь, «Главком»