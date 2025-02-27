Трамп планує запровадити 25% мита проти ЄС

Трамп: Ми ухвалили рішення і незабаром його оголосимо. Це буде 25%

Також президент США заявив про намір наступного тижня запровадити 25% мита для двох ключових партнерів – Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Дональд Трамп зробив цю заяву під час засідання уряду в середу, 26 лютого. Він наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі нового митного плану щодо ЄС.

«Ми ухвалили рішення і незабаром його оголосимо. Це буде 25%», – заявив американський лідер.

Хоча він не уточнив деталей, у своїй промові згадав автовиробників і зазначив, що нові мита стосуватимуться широкого спектру товарів.

Зазначимо, що Європейський Союз входить до трійки найбільших торговельних партнерів США разом із Китаєм.

Крім того, президент США заявив про намір наступного тижня запровадити 25% мита для двох ключових партнерів – Канади та Мексики.

Раніше ми писали, що Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними видання, минулого тижня в Саудівській Аравії високопоставлені помічники Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками. Йшлося про надання доступу США до корисних копалин у окупованій частині Донецької та Запорізької областей. Повідомляється, що Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави наприкінці 1099-го дня війни.

«Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру», – йдеться у заяві.