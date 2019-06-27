Капітан збірної України з біатлону заговорив про політику



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Дмитро Підручний не виключає можливості переходу в політику після завершення спортивної кар’єри

Чемпіон світу з біатлону в гонці переслідування Дмитро Підручний розповів про інтерес до політики. Спортсмен не виключає безпосередню участь в ній після завершення спортивної кар’єри.

«Не думаю, що мені зателефонував би кандидат в президенти Зеленський та запропонував 35 тисяч євро, аби я за нього агітував. Звичайно, сума дуже вражаюча, та дуже добре все зважив би, перш ніж робити щось подібне. Не думаю, що погодився б. Від грошей важко відмовлятися, та є якісь принципи в житті. Не хотів би агітувати за будь-якого кандидата.

Загалом політика мені дуже цікава. Намагаюся слідкувати за всіма подіями. У майбутньому хотів би випробувати себе в політиці. І не обов’язково одразу з Верховної Ради починати. Спочатку можна на місцевому рівні попрацювати, там де ти найбільш потрібен. У першу чергу хотілося б братися за питання спорту. Я ж бачу, на я кому рівні там все, хотілося б виправити становище», - розповів Підручний у інтерв’ю biathlon.com.ua.

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