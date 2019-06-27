У Києві по мажоритарці в парламент збирається пройти дворазовий чемпіон НБА



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Станіслав Медведенко тривалий час грав пліч-о-пліч з легендарним Кобі Браянтом NBA.com

Станіслав Медведенко не так давно покинув лави Федерації баскетболу України

Дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації в складі «Лос-Анджелес Лейкерс», 40-річний киянин Станіслав Медведенко зареєструвався для участі у парламентських виборах по 214-му виборчому округу міста Києва. Про це сам екс-баскетболіст повідомив у власному «Фейсбуку».

Станіслав разом з дружиною Оленою відомі своїми соціальними проектами у Микільській Слобідці. Донедавна Медведенко був членом виконавчого комітету Федерації баскетболу України, куди потрапив на запрошення керівника організації Михайла Бродського і звідки змушений був піти через конфлікт з Михайлом Юрійовичем. У недавньому інтерв'ю «Главкому» Медведенко розповідав, що причиною його виключення стала постійна критика діяльності керівництва ФБУ.

Кандидат Медведенко

Як баскетболіст Медведенко зі зростом 208 см грав на позиції центрового. Професійну кар'єру він розпочав у 1997 році, в складі київського «Будівельника». Через рік Станіслав уже був у литовській «Аліті», потім ще сезон провів у лавах ледь створеного олімпійським чемпіоном-1988 Олександром Волковим БК «Київ». У НБА потрапив 21-річним і впродовж шести років виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс». Заключний сезон у найсильнішій баскетбольній лізі світу провів у лавах «Атланти Гокс».

Після повернення в Україну, тренував юнацьку команду рідного київського «Будівельника». Поки та команда була потрібна власникові клубу, партнерові Ігоря Коломойського, а нині святому отцю Богданові Гулямову. Коли в «Будівельнику» відмовилися фінансувати дитячо-юнацький баскетбол, Медведенко відкрив власну школу.