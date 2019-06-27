У Києві по мажоритарці в парламент збирається пройти дворазовий чемпіон НБА
Станіслав Медведенко не так давно покинув лави Федерації баскетболу України
Дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації в складі «Лос-Анджелес Лейкерс», 40-річний киянин Станіслав Медведенко зареєструвався для участі у парламентських виборах по 214-му виборчому округу міста Києва. Про це сам екс-баскетболіст повідомив у власному «Фейсбуку».
Станіслав разом з дружиною Оленою відомі своїми соціальними проектами у Микільській Слобідці. Донедавна Медведенко був членом виконавчого комітету Федерації баскетболу України, куди потрапив на запрошення керівника організації Михайла Бродського і звідки змушений був піти через конфлікт з Михайлом Юрійовичем. У недавньому інтерв'ю «Главкому» Медведенко розповідав, що причиною його виключення стала постійна критика діяльності керівництва ФБУ.
Як баскетболіст Медведенко зі зростом 208 см грав на позиції центрового. Професійну кар'єру він розпочав у 1997 році, в складі київського «Будівельника». Через рік Станіслав уже був у литовській «Аліті», потім ще сезон провів у лавах ледь створеного олімпійським чемпіоном-1988 Олександром Волковим БК «Київ». У НБА потрапив 21-річним і впродовж шести років виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс». Заключний сезон у найсильнішій баскетбольній лізі світу провів у лавах «Атланти Гокс».
Після повернення в Україну, тренував юнацьку команду рідного київського «Будівельника». Поки та команда була потрібна власникові клубу, партнерові Ігоря Коломойського, а нині святому отцю Богданові Гулямову. Коли в «Будівельнику» відмовилися фінансувати дитячо-юнацький баскетбол, Медведенко відкрив власну школу.