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    «Карабюкспор» з трьома українцями в складі зганьбився в матчі з «Гезтепе»

    «Карабюкспор» вже вилетів у нижчий дивізіон
    Олександр Рибка, Костянтин Кравченко та Андрій Блізніченко провели на полі всі 90 хвилин матчу проти «Гезтепе», «Карабюкспор» був знищений з рахунком 0:5. «Карабюкспор» у рамках 31 туру турецької Суперліги на виїзді зустрічався з «Гезтепе», що веде боротьбу за Лігу Європи. Українські легіонери
    • Вчора, 12:52
    • Розсилка
    &laquo;Гезтепе&raquo; &ndash; &laquo;Карабюкспор&raquo;. Фото: Getty Images
    «Гезтепе» – «Карабюкспор». Фото: Getty Images

    «Карабюкспор» вже вилетів у нижчий дивізіон

    Олександр Рибка, Костянтин Кравченко та Андрій Блізніченко провели на полі всі 90 хвилин матчу проти «Гезтепе», «Карабюкспор» був знищений з рахунком 0:5.

    «Карабюкспор» у рамках 31 туру турецької Суперліги на виїзді зустрічався з «Гезтепе», що веде боротьбу за Лігу Європи.

    Українські легіонери Олександр Рибка, Антон Кравченко та Андрій Блізніченко вийшли зі стартових хвилин і провели на полі весь матч, але не допомогли своїй команді уникнути ганебної поразки.

    «Карабюкспор» вже вилетів у нижчий дивізіон. Команда після 31 туру має 12 очок. «Гезтепе» на 5 сходинці з 47 очками.

    Чемпіонат Туреччини. Суперліга

    31-ий тур

    «Гезтепе» – «Карабюкспор» – 5:0

    Джерело: Футбол 24

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