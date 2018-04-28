«Карабюкспор» з трьома українцями в складі зганьбився в матчі з «Гезтепе»

«Карабюкспор» вже вилетів у нижчий дивізіон

Олександр Рибка, Костянтин Кравченко та Андрій Блізніченко провели на полі всі 90 хвилин матчу проти «Гезтепе», «Карабюкспор» був знищений з рахунком 0:5. «Карабюкспор» у рамках 31 туру турецької Суперліги на виїзді зустрічався з «Гезтепе», що веде боротьбу за Лігу Європи. Українські легіонери



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«Гезтепе» – «Карабюкспор». Фото: Getty Images

«Карабюкспор» вже вилетів у нижчий дивізіон

Олександр Рибка, Костянтин Кравченко та Андрій Блізніченко провели на полі всі 90 хвилин матчу проти «Гезтепе», «Карабюкспор» був знищений з рахунком 0:5.

«Карабюкспор» у рамках 31 туру турецької Суперліги на виїзді зустрічався з «Гезтепе», що веде боротьбу за Лігу Європи.

Українські легіонери Олександр Рибка, Антон Кравченко та Андрій Блізніченко вийшли зі стартових хвилин і провели на полі весь матч, але не допомогли своїй команді уникнути ганебної поразки.

«Карабюкспор» вже вилетів у нижчий дивізіон. Команда після 31 туру має 12 очок. «Гезтепе» на 5 сходинці з 47 очками.

Чемпіонат Туреччини. Суперліга

31-ий тур

«Гезтепе» – «Карабюкспор» – 5:0

Джерело: Футбол 24