«Карпати» можуть залишитися без виконавчого директора через конфлікт з віце-президентом клубу

У 2016 році Друді працював тренером у «Зірці».
Подальше працевлаштування Даріо поки невідоме.
«Карпати» завершили цей сезон на восьмому місці.
Даріо Друді може покинути львівську команду
Виконавчий директор «Карпат» Даріо Друді може покинути команду.
Про це повідомляє FootballHub.
Ще до матчу зі «Зіркою» (3:0) Друді повідомив футболістам, що це його остання зустріч, а після неї попрощався з командою.
Після матчу у нього виник конфлікт з віце-президентом «Карпат» Олегом Смалійчуком, який мало не переріс в бійку.
Друді висловлював невдоволення організацією роботи клубу.
Аргентинець працював в «Карпатах» з червня минулого року.
У 2016 році Друді працював тренером у «Зірці».
Подальше працевлаштування Даріо поки невідоме.
«Карпати» завершили цей сезон на восьмому місці.