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    «Карпати» можуть залишитися без виконавчого директора через конфлікт з віце-президентом клубу

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    Даріо Друді
    Даріо Друді

    Даріо Друді може покинути львівську команду

    Виконавчий директор «Карпат» Даріо Друді може покинути команду.

    Про це повідомляє FootballHub.

    Ще до матчу зі «Зіркою» (3:0) Друді повідомив футболістам, що це його остання зустріч, а після неї попрощався з командою.

    Після матчу у нього виник конфлікт з віце-президентом «Карпат» Олегом Смалійчуком, який мало не переріс в бійку.

    Друді висловлював невдоволення організацією роботи клубу.

    Аргентинець працював в «Карпатах» з червня минулого року.

    У 2016 році Друді працював тренером у «Зірці».

    Подальше працевлаштування Даріо поки невідоме.

    «Карпати» завершили цей сезон на восьмому місці.


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