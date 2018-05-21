«Карпати» можуть залишитися без виконавчого директора через конфлікт з віце-президентом клубу

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Даріо Друді

Даріо Друді може покинути львівську команду

Виконавчий директор «Карпат» Даріо Друді може покинути команду.

Про це повідомляє FootballHub.

Ще до матчу зі «Зіркою» (3:0) Друді повідомив футболістам, що це його остання зустріч, а після неї попрощався з командою.

Після матчу у нього виник конфлікт з віце-президентом «Карпат» Олегом Смалійчуком, який мало не переріс в бійку.

Друді висловлював невдоволення організацією роботи клубу.

Аргентинець працював в «Карпатах» з червня минулого року.