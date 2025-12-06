Окіпнюк здобув золото на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики

Окіпнюк минулого сезону мав шанс здобути особисту медаль на чемпіонаті світу, де він у підсумку став п'ятим

Для Олександра ця перемога стала першою в кар'єрі

Фристайліст Олександр Окіпнюк виграв етап Кубка світу в фінській Руці в чоловічих змаганнях з лижної акробатики. Про це повідомляє «Главком».

Дворазовий призер світових першостей у змішаній команді розпочав день з вдалої кваліфікації, де він став четвертим з результатом 107,69 бала та пройшов до фіналу. У фіналі-1, де змагалося дванадцять фристайлістів, Окіпнюк посів шосту позицію з результатом 115,84 бала за аналогічний стрибок з коефіцієнтом складності 4,525.

У суперфіналі Олександр вирішив ризикнути та заявити найскладніший стрибок зі свого репертуару – Back Double Full-Double Full-Full з коефіцієнтом в 5.100 бала. І йому вдалося виконати його на дуже високому рівні, зумівши приземлити його та набрати 130,56 бала. Оскільки він стрибав першим, йому довелося спостерігати за всіма суперниками у спеціальній подіумній зоні. Але жоден з них не наблизився до українця: розрив між Окіпнюком та швейцарцем Пірміном Вернером склав понад 20 балів!

Ця перемога стала третьою в кар'єрі на всіх рівнях для Олександра (він вигравав змагання в Буковелі та у Руці), але першою на рівні Кубка світу. Окіпнюк ніколи раніше не піднімався на п'єдестал Кубка світу, а його особистим рекордом було шосте місце в Дір-Веллі.

Лижна акробатика. Рука. Кубок світу. Етап 1

Чоловіки

1. Олександр Окіпнюк (Україна) – 130,56

2. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 109,95

3. Кристофер Ліліс (США) – 109,74

7. Дмитро Котовський (Україна) – 102,21

25. Максим Кузнєцов (Україна) – 77,65

28. Захар Максимчук (Україна) – 72,49

30. Ян Гаврюк (Україна) – 67,63

Жінки

1. Меньтао Су (Китай) – 89,29

2. Маріон Тено (Канада) – 82,48

3. Мейтінь Чень (Китай) – 75,31

17. Діана Яблонська (Україна) – 69,31

18. Ангеліна Брикіна (Україна) – 66,78

19. Неллі Попович (Україна) – 62,66

24. Оксана Яцюк (Україна) – 47,85

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу та перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Олександр Абраменко у ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про своє спілкування з іншим російським фристайлістом Іллею Буровим, який у березні 2022 року зробив заяву на підтримку війни проти України.