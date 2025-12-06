Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють, про дату та обставини знищення окупанта

Окупант Семиконь був чемпіоном Сибіру з легкої атлетики

Сили оборони ліквідували російського окупанта Максима Семиконя. Про це повідомляє «Главком».

Максим Семиконь народився 26 лютого 1996 року. Спеціалізувався у бігу на середні дистанції.

Був чемпіоном Сибіру з легкої атлетики. Мав розряд кандидат у майстри спорту з легкої атлетики.

На спортивних змаганнях представляв Новосибірськ. Семиконь був членом збірної Росії з кросу.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють про дату та обставини знищення окупанта. Зазначається, що спортсмен добровольцем долучився до злочинної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.