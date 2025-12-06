Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву
Тихонов вважає, що спорт має бути поза політикою

Тихонов: Шведу Самуельссону треба нагадати про Чудське озеро

Чотириразовий олімпійський чемпіон росіянин Олександр Тихонов істерично відреагував на слова шведського біатлоніста Себастьяна Самуельссона щодо російських лижників. Про це повідомляє «Главком».

Самуельссон раніше заявив, що «йому важко уявити, що нейтральні російські спортсмени взагалі є».

«Шведу Самуельссону треба нагадати про Чудське озеро. Взагалі, для нас зараз вся Скандинавія – профашистські країни. Шкода, що його діда не знищили під час війни, щоб такі ось Самуельссони більше не народжувалися. Спорт має бути поза політикою, тож нехай дотримується цього правила. Знайшовся тут цей швед», – наводять слова Тихонова російські пропагандисти.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: біатлон росія спорт Себастьян Самуельссон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підтримаємо нашу неймовірну Людмилу Лузан!
Лузан претендує на нагороду від Міжнародної федерації каное: як проголосувати
2 грудня, 13:39
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
25 листопада, 05:36
28 липня Дальмайєр потрапила під камнепад, коли робила сходження на пік Лайла
Німецька федерація лижних видів спорту створила премію на честь загиблої олімпійської чемпіонки
24 листопада, 16:34
Росія прагне впхнути всі свої цілі так званої «СВО» у цей «мирний план»
Як Україну намагаються зробити розмінною картою у великій грі
21 листопада, 17:27
Фінляндія розпочала військові навчання біля кордону з РФ
Фінляндія проводить навчання біля кордону з РФ
17 листопада, 16:13
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
Росія планує виготовити 120 тис КАБів та 70 тис далекобійних дронів до кінця цього року – розвідка
15 листопада, 13:54
Зеленський серед танків і дронів: The Economist показав обкладинку-прогноз на 2026 рік
Зеленський серед танків і дронів: The Economist показав обкладинку-прогноз на 2026 рік
15 листопада, 06:56
Спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах
Покровськ. Ціна російського наступу
7 листопада, 17:33
Олександр Свіщов – президент Федерації водного поло України
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
7 листопада, 11:11

Новини

«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву
«Шкода, що його діда не знищили на війні». Олімпійський чемпіон з РФ зробив істеричну заяву
Гондурас відмовився грати з Україною на чемпіонаті світу з сокки: деталі скандалу
Гондурас відмовився грати з Україною на чемпіонаті світу з сокки: деталі скандалу
Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу: з ким може зіграти Україна
Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу: з ким може зіграти Україна
Трамп отримав першу в історії Премію миру від ФІФА
Трамп отримав першу в історії Премію миру від ФІФА
УЄФА покарала Україну за антиросійський банер на матчі
УЄФА покарала Україну за антиросійський банер на матчі
США розраховують, що чемпіонат світу з футболу принесе $30 млрд в економіку країни
США розраховують, що чемпіонат світу з футболу принесе $30 млрд в економіку країни

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua