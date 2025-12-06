Тихонов вважає, що спорт має бути поза політикою

Тихонов: Шведу Самуельссону треба нагадати про Чудське озеро

Чотириразовий олімпійський чемпіон росіянин Олександр Тихонов істерично відреагував на слова шведського біатлоніста Себастьяна Самуельссона щодо російських лижників. Про це повідомляє «Главком».

Самуельссон раніше заявив, що «йому важко уявити, що нейтральні російські спортсмени взагалі є».

«Шведу Самуельссону треба нагадати про Чудське озеро. Взагалі, для нас зараз вся Скандинавія – профашистські країни. Шкода, що його діда не знищили під час війни, щоб такі ось Самуельссони більше не народжувалися. Спорт має бути поза політикою, тож нехай дотримується цього правила. Знайшовся тут цей швед», – наводять слова Тихонова російські пропагандисти.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.