Олександр Бондарев виграв першу гонку другого етапу Formula Trophy

Спортсмен став першим в історії автоспорту українським пілотом, що стартував в рамках вікенду F1

Український пілот Williams Racing Олександр Бондарев здобув перемогу у першій гонці серії Formula Trophy 2025 на другому етапі в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком».

Бондарев уперше переміг у сезоні Formula Trophy. До цього він показав найкращий час у кваліфікації. Олександр Бондарев – перший в історії український пілот, що стартував в рамках вікенду Формули-1.

В Абу-Дабі пілот виступає за команду Mumbai Falcons/Prema. У гонці українець упевнено реалізував поул та завершив заїзд на першій позиції. Разом із ним на подіум піднялися Альп Аксой (друге місце) та Нікколо Макканьяні (третє місце).

Бондарев народився 27 квітня 2009 року в Києві. Він є наймолодшим чемпіоном України з картингу (2016), володарем титулу Чемпіона серії WSK Super Master Series (2022), чемпіоном Європи (2023) та володарем Кубка WSK (2024).

Formula Trophy – чемпіонат за регламентом FIA F4, що складається з трьох етапів на Близькому Сході. Одну з гонок традиційно приймає фінальний гоночний вікенд Формули-1 в Абу-Дабі. Завтра, 7 грудня, відбудеться друга гонка другого етапу.