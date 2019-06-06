Владислав Мудрик: події на Сході не можна розцінювати інакше, ніж агресія Росії



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Капітан юнацької збірної України U-18 роз’яснив інцидент з російськими пропагандистами

Футболіст львівських «Карпат» та юнацької збірної України U-18 Владислав Мудрик прокоментував інцидент з російськими пропагандистами.

Українські та російські футболісти одночасно перетиналися на турнірі в Словаччині, де жили в одному готелі. Згодом з українським футболістами поспілкувалися російські пропагандисти, які у матеріалі за підсумками спілкування акцентували увагу на уявному братанні футболістів двох команд.

«Мені дуже прикро, що все так склалося і ця історія була сприйнята саме таким чином. Всі ми, гравці збірної, добре розуміємо, що відбувається між Україною та Росією. Мені не зрозуміло, чому росіяни прийшли на нашу землю, воюють проти нас, але разом з тим повторюють, що ми брати і роблять вигляд, ніби нічого не відбувається.

Незабаром після змагання мені написав російський журналіст, точніше, блогер. Він запитав, якою була обстановка на турнірі у Словаччині: під час матчу проти росіян, в готелі, де ми жили з росіянами, і взагалі, як ми спілкувалися з гравцями збірної Росії... Ще він запитував чи не виникало якихось особливих нюансів. Ми дійсно мали кілька бесід з росіянами. У статті згадується, як ми розпитували про нашого знайомого Олексія Усанова. Свого часу він виступав у львівському УФК, ми знайомі ще з 7 класу. Я запитав російських гравців, чому його немає у збірній. Мені пояснили, що у нього складні відносини з тренерським штабом.

Я не хочу виправдовуватися і говорити гучні слова. Просто хочу пояснити свою позицію. Те, що відбувається на сході України не може розцінюватися інакше, ніж агресія Росії. Дуже прикро, що у нас хочуть забрати наші землі: Крим і Донбас. Колись наші предки боролися за вільну Україну і ця боротьба продовжується тепер. Дуже шкода тих героїв, які гинуть на Сході України. Це дуже важка тема для кожного українця. Я знаю про це не з чужих слів, адже серед загиблих на Донбасі були мої знайомі. Дуже хочу, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Принагідно хочу попросити пробачення у тих земляків, яких образила вся ця історія», - розповів Мудрик в інтерв’ю, опублікованому на сторінці «Карпат» в мережі Фейсбук.