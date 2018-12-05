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    Кенієць Кіпчоґе та колумбійка Ібаргуен – найкращі легкоатлети 2018 року

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    Еліуд Кіпчоґе<br /><br /> - Кенієць Кіпчоґе та колумбійка Ібаргуен – найкращі легкоатлети 2018 року
    Еліуд Кіпчоґе

    Фото: AP Photo

    Спортсмени отримали свої призи

    Кенійський марафонець Еліуд Кіпчоґе визнаний найкращим легкоатлетом 2018 року.

    Нагорода 34-річному спортсменові була виручена під час щорічної церемонії Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) у Монако.

    Світовий рекорд Кіпчоге встановив 16 вересня на Берлінському марафоні, подолавши дистанцію за 2 години 1 хвилину 39 секунд. Попереднє досягнення, яке чотири роки належало його співвітчизникові Деннісу Кіметто, він покращив на хвилину 18 секунд.

    Приз у номінації «Висхідна зірка» отримав 19-річний швед Арман Дюплантіс, що став у 2018 році чемпіоном Європи у стрибках з жердиною.

    Водночас, колумбійська стрибунка у довжину Катрін Ібаргуен названа найкращою легкоатлеткою 2018 року.

    У поточному році Ібаргуен здобула чотири перемоги на етапах «Діамантової ліги» у потрійному стрибку, а також виграла фінали «Діамантової ліги» у потрійному стрибку та стрибках у довжину.

    Приз у номінації «Висхідна зірка» отримала 19-річна американка Сідні Маклафлін, яка встановила у 2018 році юніорський світовий рекорд у бігу на 400 м з бар'єрами.

    Джерело: ТАСС

    IAAF легка атлетика рекорд
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