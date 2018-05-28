Керівники Федерації баскетболу України взяли участь в роботі генеральної асамблеї ФІБА
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Керівництво ФІБА акцентувало увагу на успішному розвитку проекту Ліги чемпіонів
На Кіпрі відбулося робоче засідання генеральної асамблеї ФІБА. У роботі заходу взяли участь представники 46-ти національних асоціацій Європи.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
У підсумку учасники форуму затвердили заяву, у якій підкреслили фундаментальну роль національних збірних та національних чемпіонатів, як складову частину спортивної піраміди, та засудили негативний вплив останніх рішень Євроліги.
Учасники заходу акцентували увагу на успішному проведенні останніх фінальних турнірів чемпіонату Європи серед чоловіків та жінок.
Керівництво ФІБА також акцентувало увагу на успішному розвитку проекту Ліги чемпіонів.
У роботі асамблеї взяли участь представники Федерації баскетболу України – президент Михайло Бродський та генеральний секретар Володимир Драбіковський.