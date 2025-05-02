Держдеп США схвалив пакет з навчання та підтримки F-16 для України на суму $310,5 млн
Пентагон передав Конгресу відповідне повідомлення
Державний департамент США підтримав рішення про продаж Україні послуг з навчання та підтримки винищувачів F-16 на суму $310,5 млн. Про це повідомили в Пентагоні, передає «Главком».
У повідомленні Держдепу йдеться про схвалення можливого закордонного продажу для України на $310,5 млн, що передбачає навчання та технічне обслуговування винищувачів F-16.
Зокрема, йдеться про:
- модифікацію та модернізацію літаків;
- навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення боєготовності;
- запасні частини, витратні матеріали;
- наземне обслуговуюче обладнання;
- доставку та підтримку засекреченого й незасекреченого програмного забезпечення та інше.
Також зазначається, що Пентагон передав Конгресу відповідне повідомлення.
До пакету увійдуть модифікації та оновлення літаків; навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення винищувачів; запасні частини, ремонт; наземне обладнання; інженерна, технічна та логістична підтримка з боку уряду США й підрядників тощо.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків.
«Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію», – каже він.
Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.
Нагадаємо, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.
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