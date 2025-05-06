Скільки Росія витратить на святкування 9 травня: дані Центру протидії дезінформації

Москва витрачає шалені кошти на святкування, попри серйозні економічні проблеми

На святкування 9 травня Російська Федерація витратить щонайменше 1,5 млрд рублів ($18,6 млн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«І це не рахуючи 12 російських регіонів, даних про які немає в сервісі держзакупівель РФ. Тож кінцева сума на «свято» буде значно більшою» – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кремль витрачає шалені гроші на своє головне пропагандистське дійство, попри серйозні економічні проблеми, які продовжують наростати в умовах величезних витрат на війну та санкцій.

Цьогоріч у РФ дефіцит бюджету втричі перевищить запланований показник, досягнувши майже 4 трлн рублів ($44 млрд). У країні фіксується падіння промисловості, висока інфляція, криза в банківській системі, будівництві тощо.

«Російська влада продовжує першочергово вливати мільйони доларів у культ «великої перемоги», з єдиною метою – підтримувати градус ненависті, аби й далі вести війну проти України», – наголошує пресслужба центру.

Нагадаємо, у Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні. У Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

Як відомо, Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі».

За словами президента, Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

Раніше жителі Москви і Підмосков'я масово скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету і зв'язку. Вони повʼязані з підготовкою до параду. Також до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед 9 травня.