Київ у 2019 році прийматиме чемпіонат ABAF з напівмарафону



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Столиці України довірили проведення чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій

Чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з напівмарафону у 2019 році відбудеться у Києві.

Таке рішення було прийняте 25 вересня на засіданні Конгресу ABAF у Белграді.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Змагання відбудуться 21 квітня 2019 року у межах Kyiv Half Marathon, організатором якого виступає компанія RunUkraine.

Зазначимо, що всередині Європейської легкої атлетики (ЕА) існує декілька об'єднань легкоатлетичних федерацій. Серед них, зокрема, Асоціація Північних країн та Асоціація Балканських федерацій легкої атлетики.

Спочатку в ABAF входили федерації, пов'язані з Балканами, але протягом останніх років до неї почали приєднуватися федерації, які географічно не мали ніякого відношення до Балкан.

Асоціація проводить більше 10 власних чемпіонатів у різних вікових категоріях.