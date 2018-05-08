Київщина прийме фінальну частину першості України з хокею серед аматорів

Турнір відбудеться наприкінці травня

Наприкінці травня цього року у місті Богуславі відбудеться фінальна частина чемпіонату України з хокею з шайбою серед аматорських команд. Матчі фінальної частини відбудуться 26-27 травня на арені «Льодограй», інформує офіційний сайт Федерації хокею України. «Участь у фінальній частині братимуть виключно хокеїсти-любителі.



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Фото ФХУ

Турнір відбудеться наприкінці травня

Наприкінці травня цього року у місті Богуславі відбудеться фінальна частина чемпіонату України з хокею з шайбою серед аматорських команд.

Матчі фінальної частини відбудуться 26-27 травня на арені «Льодограй», інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

«Участь у фінальній частині братимуть виключно хокеїсти-любителі. Майстри та вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл з хокею, які виступали в офіційних всеукраїнських змаганнях, до змагань не допускатимуться», - заявив голова організаційного комітету з проведення фінальної частини, керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Київській області Юрій Загородній.

«Остаточний склад учасників фінальної частини та формат її проведення визначиться після завершення усіх регіональних чемпіонатів, що відбуваються під керівництвом регіональних федерацій, а саме 10 травня. Затвердження складу учасників та оформлення заявок відбудеться до 20 травня», - додав він.

Проект регламенту змагання, а також склад організаційного комітету було затверджено на засіданні виконавчого комітету Федерації.

Також Юрій Загородній проінформував членів виконкому, що оплату оренди спортивної споруди, виготовлення індивідуальних та командних нагород буде покрито за рахунок організаторів і спонсорів.