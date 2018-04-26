Київський «Арсенал» з наступного року буде називатися «Арсенал ЦСКА»

Столичний клуб підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України

Київський «Арсенал» підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України і буде називатися «Арсенал ЦСКА». Про це повідомив президент столичного клубу Івіца Пірич. «26 квітня «Арсенал» Київ підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України. З наступного року футбольний клуб



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Столичний клуб підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України

Київський «Арсенал» підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України і буде називатися «Арсенал ЦСКА».

Про це повідомив президент столичного клубу Івіца Пірич.

«26 квітня «Арсенал» Київ підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України. З наступного року футбольний клуб буде називатися «Арсенал ЦСКА». Тепер і солдати України отримали свою команду, ми і далі будемо докладати максимум зусиль, щоб зробити сильну Футбольну Академію і піднімати Український футбол», - повідомив він.

«Висловлюю подяку Міністру оборони України Степану Тимофійовичу Полтораку за підтримку. Це історичний день для «Арсенал» Київ і Міністерства оборони України», - додав Пірич.