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    Київський «Арсенал» з наступного року буде називатися «Арсенал ЦСКА»

    Столичний клуб підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України
    Київський «Арсенал» підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України і буде називатися «Арсенал ЦСКА». Про це повідомив президент столичного клубу Івіца Пірич. «26 квітня «Арсенал» Київ підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України. З наступного року футбольний клуб
    • 26 Квiтня, 16:16
    • Розсилка

    Столичний клуб підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України

    Київський «Арсенал» підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України і буде називатися «Арсенал ЦСКА».

    Про це повідомив президент столичного клубу Івіца Пірич.

    «26 квітня «Арсенал» Київ підписав меморандум про співпрацю з міністерством оборони України. З наступного року футбольний клуб буде називатися «Арсенал ЦСКА». Тепер і солдати України отримали свою команду, ми і далі будемо докладати максимум зусиль, щоб зробити сильну Футбольну Академію і піднімати Український футбол», - повідомив він.

    «Висловлюю подяку Міністру оборони України Степану Тимофійовичу Полтораку за підтримку. Це історичний день для «Арсенал» Київ і Міністерства оборони України», - додав Пірич.

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