Легкоатлетка підкорила висоту в 4 метри 60 сантиметрів

Бронзова призерка чемпіонату Європи-2017 Марина Кіліпко повторила рекорд України в стрибках з жердиною в приміщенні. На чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики Кіліпко показала результат в 4 метри 60 сантиметрів, що є повторенням рекорду шестирічної давності, який встановила Анна Шелех в Донецьку на турнірі «Зірки жердини».



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Марина Кіліпко. Фото: AFP

Легкоатлетка підкорила висоту в 4 метри 60 сантиметрів

Бронзова призерка чемпіонату Європи-2017 Марина Кіліпко повторила рекорд України в стрибках з жердиною в приміщенні.

На чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики Кіліпко показала результат в 4 метри 60 сантиметрів, що є повторенням рекорду шестирічної давності, який встановила Анна Шелех в Донецьку на турнірі «Зірки жердини».

Нагадаємо, на літньому чемпіонаті світу в Лондоні Кіліпко не змогла пробитися у фінал, показавши за підсумками відбору лише 23-й результат.

Відзначимо, 22-річній спортсменці належить рекорд України в стрибках з жердиною на відкритому повітрі (4 метри 65 сантиметрів).

Джерело: xsport.ua