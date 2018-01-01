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    Кіліпко повторила рекорд України в стрибках з жердиною в приміщенні

    Легкоатлетка підкорила висоту в 4 метри 60 сантиметрів
    Бронзова призерка чемпіонату Європи-2017 Марина Кіліпко повторила рекорд України в стрибках з жердиною в приміщенні. На чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики Кіліпко показала результат в 4 метри 60 сантиметрів, що є повторенням рекорду шестирічної давності, який встановила Анна Шелех в Донецьку на турнірі «Зірки жердини».
    • Сьогодні, 09:57
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    Марина Кіліпко. Фото: AFP
    Марина Кіліпко. Фото: AFP

    Легкоатлетка підкорила висоту в 4 метри 60 сантиметрів

    Бронзова призерка чемпіонату Європи-2017 Марина Кіліпко повторила рекорд України в стрибках з жердиною в приміщенні.

    На чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики Кіліпко показала результат в 4 метри 60 сантиметрів, що є повторенням рекорду шестирічної давності, який встановила Анна Шелех в Донецьку на турнірі «Зірки жердини».

    Нагадаємо, на літньому чемпіонаті світу в Лондоні Кіліпко не змогла пробитися у фінал, показавши за підсумками відбору лише 23-й результат.

    Відзначимо, 22-річній спортсменці належить рекорд України в стрибках з жердиною на відкритому повітрі (4 метри 65 сантиметрів).

    Джерело: xsport.ua

    легка атлетика рекорд
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