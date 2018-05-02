Кличко знову заговорив про можливе повернення на ринг

Втім, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі зробить це на своїх умовах

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не виключає можливості повернення на ринг, але тільки на своїх умовах. Про це він заявив у коментарі dw.com. «Все ж може змінитися. Я дійсно сказав, що завершую спортивну кар'єру і переключаюсь на інше. Але люди можуть міняти сфери діяльності багато разів протягом життя», -



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Володимир Кличко

Втім, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі зробить це на своїх умовах

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не виключає можливості повернення на ринг, але тільки на своїх умовах.

Про це він заявив у коментарі dw.com.

«Все ж може змінитися. Я дійсно сказав, що завершую спортивну кар'єру і переключаюсь на інше. Але люди можуть міняти сфери діяльності багато разів протягом життя», - зауважив Кличко.

«Подивіться на Арнольда Шварценеггера. Зараз він займається екологічними проблемами. Так що: це його останнє заняття в житті або він повернеться до акторства? Думаю, якщо я і вийду на ринг, то тільки в благодійних цілях», - додав Кличко.

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який пройшов 29 квітня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, українець зазнав поразки від британця Ентоні Джошуа в поєдинку за титули IBF IBO WBA Super.

Джошуа нокаутував Кличка в 11-му раунді.

До цього українець тричі побував у нокдауні, і один раз – британець.

У послужному списку українця 64 перемоги (53 нокаутом) і п'ять поразок.