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    Кличко знову заговорив про можливе повернення на ринг

    Втім, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі зробить це на своїх умовах
    Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не виключає можливості повернення на ринг, але тільки на своїх умовах. Про це він заявив у коментарі dw.com. «Все ж може змінитися. Я дійсно сказав, що завершую спортивну кар'єру і переключаюсь на інше. Але люди можуть міняти сфери діяльності багато разів протягом життя», -
    • Сьогодні, 16:49
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    Володимир Кличко
    Володимир Кличко

    Втім, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі зробить це на своїх умовах

    Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не виключає можливості повернення на ринг, але тільки на своїх умовах.

    Про це він заявив у коментарі dw.com.

    «Все ж може змінитися. Я дійсно сказав, що завершую спортивну кар'єру і переключаюсь на інше. Але люди можуть міняти сфери діяльності багато разів протягом життя», - зауважив Кличко.

    «Подивіться на Арнольда Шварценеггера. Зараз він займається екологічними проблемами. Так що: це його останнє заняття в житті або він повернеться до акторства? Думаю, якщо я і вийду на ринг, то тільки в благодійних цілях», - додав Кличко.

    Нагадаємо, в останньому поєдинку, який пройшов 29 квітня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, українець зазнав поразки від британця Ентоні Джошуа в поєдинку за титули IBF IBO WBA Super.

    Джошуа нокаутував Кличка в 11-му раунді.

    До цього українець тричі побував у нокдауні, і один раз – британець.

    У послужному списку українця 64 перемоги (53 нокаутом) і п'ять поразок.

    Володимир Кличко бокс IBF
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