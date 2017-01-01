Клуб Першої ліги звільнив тренера після резонансної заяви

«Геліос» відправив у відставку Сергія Сізіхіна та його тренерський штаб

Керівництво футбольного клубу «Геліос» подякувало за роботу всьому тренерському штабу команди. Про це повідомляється на офіційному сайті харківського клубу. Досягнуто обопільна домовленість про припинення співпраці з Сергієм Сізіхіним, а також його асистентами Сергієм Рижих та Олегом Жиліним, тренером із загальної фізичної підготовки



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Сергій Сізіхін

«Геліос» відправив у відставку Сергія Сізіхіна та його тренерський штаб

Керівництво футбольного клубу «Геліос» подякувало за роботу всьому тренерському штабу команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті харківського клубу.

Досягнуто обопільна домовленість про припинення співпраці з Сергієм Сізіхіним, а також його асистентами Сергієм Рижих та Олегом Жиліним, тренером із загальної фізичної підготовки Юлією Кревсун і тренером воротарів Сергієм Вольваковим.

«Футбольний клуб «Геліос» дякує весь тренерський колектив за сумлінну та самовіддану роботу на чолі першої клубної команди. Віримо, що у своїй майбутній роботі і Сергій Сізіхін, і його помічники ще доб'ються високих турнірних вершин. Принаймні, «сонячна» команда «Геліоса» бажає їм виключно цього», - йдеться у заяві.

Хто буде новим керманичем клубу, поки нічого не зазначається.

На зимову перерву Першої ліги «Геліос» пішов на шостому місці, маючи в активі 40 очок.

Зауважимо, що Сізіхін відзначився емоційною заявою на прес-конференції, назвавши власну команду «лайном». Тому його відставка очікувалася.