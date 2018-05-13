Клуб українського тренера поступився в чемпіонаті Казахстану

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Володимир Мазяр

«Акжайик» з 7 балами займає 11 сходинку

«Актобе» удома обіграв «Акжайик» Володимира Мазяра з рахунком 5:3.

У 10 турі чемпіонату Казахстану «Актобе» приймав «Акжайик» Володимира Мазяра.

Господарі пішли на перерву з перевагою у 3 м'ячі. По перерві «Актобе» забив ще 2 голи та вигравав з рахунком 5:0.

«Акжайик» не погодився з розгромною поразкою та зумів забити 3 м'ячі наприкінці поєдинку.

Після 10 турів «Актобе» має в активі 10 очок та перебуває на 10 місці, «Акжайик» з 7 балами займає 11 сходинку.

Чемпіонат Казахстану

10-ий тур

«Актобе» – «Акжайик» – 5:3

Джерело: Футбол 24