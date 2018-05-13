  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Клуб українського тренера поступився в чемпіонаті Казахстану

    • Сьогодні, 22:55
    • Розсилка
    Володимир Мазяр
    Володимир Мазяр

    «Акжайик» з 7 балами займає 11 сходинку

    «Актобе» удома обіграв «Акжайик» Володимира Мазяра з рахунком 5:3.

    У 10 турі чемпіонату Казахстану «Актобе» приймав «Акжайик» Володимира Мазяра.

    Господарі пішли на перерву з перевагою у 3 м'ячі. По перерві «Актобе» забив ще 2 голи та вигравав з рахунком 5:0.

    «Акжайик» не погодився з розгромною поразкою та зумів забити 3 м'ячі наприкінці поєдинку.

    Після 10 турів «Актобе» має в активі 10 очок та перебуває на 10 місці, «Акжайик» з 7 балами займає 11 сходинку.

    Чемпіонат Казахстану

    10-ий тур

    «Актобе» – «Акжайик» – 5:3

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ