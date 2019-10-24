  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Клубний чемпіонат світу 2021 року пройде влітку в Китаї

    • Розсилка
    Клубний чемпіонат світу 2021 року пройде влітку в Китаї

    Клубний чемпіонат світу в 2021 році стане першим після зміни формату турніру

    Клубний чемпіонат світу 2021 року відбудеться влітку в Китаї, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

    За проведення турніру в азіатській країні одноголосно проголосував рада організації. Міста і стадіони, на яких пройдуть матчі, будуть визначені пізніше. Рішення прийматимуть ФІФА і Федерація футболу Китаю.

    Клубний чемпіонат світу в 2021 році стане першим після зміни формату турніру. Надалі змагання будуть проходити раз на чотири роки, а участь в них братимуть відразу 24 команди.

    На сьогодні повний список клубів поки невідомий, проте туди потраплять по чотири останніх переможця Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таким чином, відомо, що на турнірі зіграють «Реал», «Ліверпуль», «Атлетіко» і «Челсі».

    У найближчі два роки клубний чемпіонат світу буде проводитися за старим форматом в Катарі. В цьому році в турнірі візьмуть участь переможці чемпіонських ліг і представник країни-господарки: «Ліверпуль» (Англія, Європа), «Есперанс» (Туніс, Африка), «Монтеррей» (Мексика, КОНКАКАФ), «Енген Спорт» (Нова Каледонія, Океанія), «Аль-Садд» (Катар, Азія).

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ