Клубний чемпіонат світу 2021 року пройде влітку в Китаї



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Клубний чемпіонат світу в 2021 році стане першим після зміни формату турніру

Клубний чемпіонат світу 2021 року відбудеться влітку в Китаї, повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

За проведення турніру в азіатській країні одноголосно проголосував рада організації. Міста і стадіони, на яких пройдуть матчі, будуть визначені пізніше. Рішення прийматимуть ФІФА і Федерація футболу Китаю.

Клубний чемпіонат світу в 2021 році стане першим після зміни формату турніру. Надалі змагання будуть проходити раз на чотири роки, а участь в них братимуть відразу 24 команди.

На сьогодні повний список клубів поки невідомий, проте туди потраплять по чотири останніх переможця Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таким чином, відомо, що на турнірі зіграють «Реал», «Ліверпуль», «Атлетіко» і «Челсі».

У найближчі два роки клубний чемпіонат світу буде проводитися за старим форматом в Катарі. В цьому році в турнірі візьмуть участь переможці чемпіонських ліг і представник країни-господарки: «Ліверпуль» (Англія, Європа), «Есперанс» (Туніс, Африка), «Монтеррей» (Мексика, КОНКАКАФ), «Енген Спорт» (Нова Каледонія, Океанія), «Аль-Садд» (Катар, Азія).